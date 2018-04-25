Capacidade de se enxergar no outro favorece a cooperação social

Engarrafamento na Terceira Ponte: no trânsito muitas vezes é possível perceber a ausência da "política do outro" Crédito: Ricardo Medeiros - GZ

*Antônio Carlos de Medeiros

Hoje em dia, é comum uma pessoa chegar para estacionar o seu carro e encontrar outro carro ocupando duas vagas. Ou entrar numa fila e ver que estão furando fila. Ou tomar uma atitude e não ser entendido pelos amigos. São muitos os exemplos. É a ausência da “política do outro”, que se espalhou em nosso cotidiano e que tem exacerbado conflitos, idiossincrasias e ódio dos outros. E que vem construindo uma sociedade sem autoestima, oportunista, egocêntrica e rancorosa.

Estudando psicologia social, aprendemos um pouco esse problema da política do outro. Aprendemos a olhar o outro com os olhos do outro, e não com os nossos olhos. O grande teste deste aprendizado se dá quando o professor apresenta uma figura qualquer para os alunos. Cada um vai enxergar uma coisa diferente naquela figura. Todos vão aprender a singela lição de que cada qual enxerga o mundo, as pessoas e as coisas de forma diferenciada.

É óbvio que estas diferenciações ocorrem dentro de certos “limites”. Existem identidades civilizatórias comuns: por exemplo, a civilização ocidental e a cultura judaico-cristã. É claro, ainda, que existem identidades nacionais, regionais e locais comuns. E que também convivemos com sistemas de pensamentos e mentalidades comuns.

O ponto a ser destacado aqui, entretanto, é o de que precisamos enxergar a condição humana não apenas sob o prisma da sociologia do coletivo. É preciso enxergá-la, também, sob a ótica da psicologia do indivíduo. Trata-se da verificação de que os indivíduos contam e que, por isso, precisamos entender a “lógica” da sua ação. Este entendimento só será completo se a ação das pessoas for percebida também na dimensão do outro, e não apenas na dimensão do eu. Esta é a questão.

A capacidade de olhar o outro colocando-se no lugar dele precisa ser desenvolvida na sociedade brasileira de hoje. Desde o espaço privado da casa até o espaço público da rua, passando pelos nossos locais de trabalho, entre outros. Esta capacidade precisa ser desenvolvida. A ausência da política do outro está estimulando uma espécie de lei da selva. É baixa a confiança de uns nos outros e mínima a propensão à cooperação e ao respeito aos contratos, inclusive o contrato social da sociedade como um todo. O mais forte, ou mais esperto, sempre vence.

As nossas inserções sociais são impregnadas por esta ausência da política do outro. No trânsito, nos estádios de futebol, nos locais de trabalho. Não há espaço para “o outro”. O egocentrismo tem substituído a cooperação. O faccionalismo de grupos produz uma prática oligárquica e protege privilégios e ideias dos próprios grupos. Como ter uma sociedade plural e democrática sem que os cidadãos e as instituições reflitam sobre a prática da política-do-outro?

P.S.: Essa é uma versão reduzida de um artigo que publiquei aqui em A GAZETA 09/04/1993. 25 anos depois, a história se repete?