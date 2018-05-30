Caos nas estradas mostrou a falta que o Estado faz

Carretas foram interceptadas por caminhoneiros Crédito: Philipe Sathler | Internauta

motorista sendo retirado à força de seu caminhão cegonha em Tocantins são escandalizantes. Não bastasse ter sido puxado pela camisa, que acabou rasgada, ele virou, sem exageros, um saco de pancadas de supostos manifestantes após furar um bloqueio. Não houve tempo para diálogo, só violência gratuita. As cenas de umde seu caminhão cegonha em Tocantins são escandalizantes. Não bastasse ter sido puxado pela camisa, que acabou rasgada, ele virou, sem exageros, um saco de pancadas de supostos manifestantes após furar um bloqueio. Não houve tempo para diálogo, só violência gratuita.

um comboio escoltado pela PM conseguiu ultrapassar o bloqueio na BR 262, em Brejetuba. É grave que nem mesmo a força policial tenha dado conta de garantir a ordem e o direito de ir e vir nas estradas brasileiras. A situação se repetiu em todo o país. Em Santa Catarina, instalou-se um campo de batalha, com caminhoneiros atacados e impedidos de seguir viagem, enquanto a polícia era acuada. No Espírito Santo, nem mesmoconseguiu ultrapassar o bloqueio na BR 262, em Brejetuba. É grave que nem mesmo a força policial tenha dado conta de garantir a ordem e o direito de ir e vir nas estradas brasileiras.

Falta estratégia, falta plano de contingência, falta Estado. É justo responsabilizar um governo inoperante, mas está cada vez mais evidente que há a carência de um Estado forte, que consiga se impor e impedir o caos. Veja o caso da Abin, a Agência Brasileira de Inteligência. Um órgão que deveria alertar sobre riscos à estabilidade institucional. A explosão da crise mostrou que serve para pouca coisa, a não ser para inchar a máquina administrativa: seu orçamento é de R$ 670 milhões. Na hora de mostrar algum resultado, falhou impiedosamente, com agentes e recursos tecnologicamente defasados.

É preciso grifar: um Estado forte e regulador não é o mesmo que um Estado grande e interventor, essa anomalia que persiste no país. Requer eficiência e controle institucional. Michel Temer revelou-se um presidente fraco e um estadista nulo. Mas não é somente dele o “mérito”. As crises institucionais do governo Dilma, como os protestos de 2013 e da Copa do Mundo, também expuseram um Estado cambaleante.