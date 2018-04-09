Canhão antigo é encontrado na Baía de Vitória e será restaurado

O canhão achado no fundo da Baía de Vitória está sob a guarda da Capitania dos Portos. Crédito: Divulgação

O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha foi convidado pela Capitania dos Portos para identificar e restaurar um canhão que pode ter pertencido a um dos fortes históricos de Vitória (Santo Inácio ou São Tiago). A relíquia foi encontrada pela Codesa, durante a dragagem do Porto de Vitória em frente ao Cais de Atalaia em Paul.

Em exposição

Serão estudadas a origem e a idade do canhão, considerando-se o local em que foi encontrado. A peça de artilharia também poderá ser identificada pelos mapas antigos da Capitania, com a localização dos fortes que ali existiam. A ideia do projeto é restaurar, historiografar e preparar o canhão para ficar em exposição no Farol de Santa Luzia em Vila Velha.

Falta pouco

Não fique triste: daqui a 19 dias tem outro feriadão. E vai ser de cinco dias.

O interior ganhou

Leitor da coluna foi pagar o estacionamento do aeroporto ontem e foi surpreendido por uma dúvida do caixa, que queria saber se ele era capixaba do interior ou da Grande Vitória. “Do interior”, respondeu o motorista. E o rapaz: “Logo vi, o senhor é educado e me deu bom-dia antes de tudo”.

Tudo é ES

O deputado Da Vitória (PPS) postou ontem uma mensagem em homenagem ao aniversário de Ecoporanga. Na foto publicada por Sua Exa. a imagem da matriz era de... Ibiraçu.

O mar é vítima

Sobre as erosões no litoral capixaba, é muito comum se ouvir falar que “o mar está avançando na orla”. Não é exatamente o contrário?

Surfista quer água

O surfistas do Solemar, em Jacaraípe, estão indo pra casa salgados. Eles reclamam que, com o fim do verão, a Cesan retirou o chuveiro onde tomavam banho. A Cesan, por sua vez, alega que desligou o chuveiro a pedido da Prefeitura da Serra.

Não à violência

A coluna errou ontem ao dizer que a Fenaj não havia se manifestado sobre as agressões sofridas por jornalistas durante a cobertura da prisão de Lula em São Bernardo do Campo. A entidade repudiou a violência em nota oficial. O Sindicato dos Jornalistas disse ontem que subscreve a nota da Fenaj.

Convite especial

Já tem casal exigindo a presença do seu pet na festa do seu casamento. Por enquanto, na festa; a lua de mel não está incluída.

Alô, fiel eleitor!

Por que Luciano Rezende, que é de Vitória, foi o único prefeito a participar do encerramento da Festa de Penha, que é em Vila Velha??

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MINIENTREVISTA

"A LEI VALE PARA TODOS, GOSTE-SE OU NÃO"

Advogado, ex-conselheiro do CNJ e primeiro ouvidor da OAB no CNJ, Luiz Cláudio Allemand diz nessa entrevista que está preocupado com o efeito da pressão sobre os votos de alguns ministros do Supremo: “O sentimento é que a independência da magistratura, no STF, está abalada”.

Do ponto de vista jurídico, a decisão do STF de recusar o HC a Lula foi correta?

Como jurista defendo a Constituição Federal, limitadora do poder do Estado. Como cidadão, foi possível notar clara pressão popular ou ideologia política em alguns votos, o que passou sentimento de que a independência da magistratura, no STF, está abalada.

Na sessão do Supremo, algum voto em particular o surpreendeu?

O extenso voto da ministra Rosa Weber, que no meio da leitura se valeu dos princípios da “segurança jurídica” e “colegialidade”. Naquele momento foi possível imaginar o des fecho.

Os 11 ministros do STF são mais conhecidos pela população do que os jogadores da seleção brasileira. Isso é bom ou ruim?

As mídias sociais e a TV Justiça tornaram os ministros mais conhecidos. A transparência é fundamental, todavia os mecanismos de divulgação não podem se tornar meios de pressão sobre os magistrados, interferindo em seu livre convencimento. Isto é preocupante.

Um ex-presidente da República preso. Qual a lição que fica?

Que a lei vale para todos, goste-se ou não.