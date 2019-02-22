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Novidade

Campeonato Brasileiro terá árbitro de vídeo em todas as 380 partidas

A CBF vai arcar com os custos de infraestrutura e tecnologia. Clubes vão ficar responsáveis pelas despesas dos profissionais do VAR

Publicado em 

22 fev 2019 às 17:25

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 17:25

O martelo foi batido. Na edição deste ano do Campeonato Brasileiro, todos os 380 jogos terão o uso do árbitro de vídeo, o VAR (video assistant referee). Os clubes aprovaram nesta sexta-feira (22) a proposta, no Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai arcar com os custos de infraestrutura e tecnologia, enquanto os times vão ficar responsáveis pelas despesas de pessoal dos profissionais que vão operar a ferramenta. Valor estimado por clube é R$ 350 mil.
A sala do árbitro de vídeo durante a Copa do Mundo Crédito: AP
O árbitro de vídeo começou a ser utilizado no Brasil em 2017. De lá para cá, foram 21 partidas com VAR: 13 na Copa do Brasil, três no Campeonato Carioca; dois no Campeonato Pernambucano; um no Campeonato Catarinense e outro no Campeonato Gaúcho.
> Quase R$ 1,5 milhão: Serra de bolso cheio depois da Copa do Brasil
Clubes vetam limitação da troca de técnicos 
Ainda nesta sexta-feira, os times da Série A vetaram a proposta da CBF que limita a apenas uma troca de técnico por equipe durante o Brasileirão 2019. Além disso, os clubes aprovaram o limite de 40 inscritos na competição, mas com duas ressalvas: está liberado o uso de jogadores sub-20 e é possível fazer cinco substituições na relação ao longo do torneio.
Outra novidade será a Supercopa do Brasil, torneio onde vão se enfrentar o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil no início da temporada seguinte - jogo único em local previamente determinado. 

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