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Opinião da Gazeta

Caminho é gastar menos com o governo e investir mais nos governados

É óbvio que o país enfrenta uma situação econômica delicada, mas é crucial que os cortes nos gastos públicos obedeçam às prioridades

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 21:28

Públicado em 

25 jul 2018 às 21:28

Colunista

Em tempos de queda de arrecadação e de diminuição nos repasses, os municípios capixabas tiveram que segurar as rédeas e promover cortes nos gastos públicos. Nesse movimento, dois setores sensíveis ao bem-estar social acabaram penalizados: nos últimos seis anos, os municípios no Estado reduziram em mais de R$ 700 milhões as despesas com saúde e educação.
O estudo Finanças dos Municípios Capixabas, que comparou os orçamentos entre 2012 e 2017, revelou que em algumas cidades as retrações chegaram a 25% em educação e 35% em saúde. Os aportes alcançaram patamares tão baixos que só se comparam aos registrados na década de 1990. É desolador. E o retrato torna-se ainda mais dramático porque os cortes são acompanhados de aumento populacional e mais demanda por serviços.
O arrocho seria compreensível se evidenciasse um verdadeiro equilíbrio das contas públicas. Mas o necessário corte nos gastos com funcionalismo foi menos profundo – entre 2016 e 2017, a redução foi de 1,6%, contra 3,8% na saúde e 2,4% na educação. A lógica está claramente invertida. Manter uma administração adiposa, em tempos de vacas magras, além de irresponsabilidade fiscal, é um desrespeito com o contribuinte.
No cenário nacional, a perspectiva também não é animadora. As diretrizes para o Orçamento de 2019 aprovadas pelo Congresso liberaram reajustes a servidores e permitiram a criação de cargos públicos, enquanto a sensatez prega uma máquina pública mais enxuta.
Aqui no Estado, Linhares mostrou o caminho: cortou pessoal e saiu de quase 54% de comprometimento da receita com a folha, em 2016, para 42%. É óbvio que país enfrenta uma situação econômica delicada, mas é crucial estabelecer prioridades. Gastar menos com o governo e investir mais nos governados pode ser um bom caminho.

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