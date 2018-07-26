Caminho é gastar menos com o governo e investir mais nos governados

Em tempos de queda de arrecadação e de diminuição nos repasses, os municípios capixabas tiveram que segurar as rédeas e promover cortes nos gastos públicos. Nesse movimento, dois setores sensíveis ao bem-estar social acabaram penalizados: nos últimos seis anos, os municípios no Estado reduziram em mais de R$ 700 milhões as despesas com saúde e educação.

O estudo Finanças dos Municípios Capixabas, que comparou os orçamentos entre 2012 e 2017, revelou que em algumas cidades as retrações chegaram a 25% em educação e 35% em saúde. Os aportes alcançaram patamares tão baixos que só se comparam aos registrados na década de 1990. É desolador. E o retrato torna-se ainda mais dramático porque os cortes são acompanhados de aumento populacional e mais demanda por serviços.

O arrocho seria compreensível se evidenciasse um verdadeiro equilíbrio das contas públicas. Mas o necessário corte nos gastos com funcionalismo foi menos profundo – entre 2016 e 2017, a redução foi de 1,6%, contra 3,8% na saúde e 2,4% na educação. A lógica está claramente invertida. Manter uma administração adiposa, em tempos de vacas magras, além de irresponsabilidade fiscal, é um desrespeito com o contribuinte.

No cenário nacional, a perspectiva também não é animadora. As diretrizes para o Orçamento de 2019 aprovadas pelo Congresso liberaram reajustes a servidores e permitiram a criação de cargos públicos, enquanto a sensatez prega uma máquina pública mais enxuta.