Câmaras municipais estão sob os holofotes por razões nada honrosas

Na atual legislatura, Câmara da Serra tornou-se ringue político Crédito: Guilherme Ferrari

Vereadores ocupam os cargos eletivos mais próximos da população, embora paradoxalmente o resultado do trabalho esteja cada vez mais distante dos olhos do cidadão. Não surpreende, portanto, que as Câmaras Municipais andem desprestigiadas: custam caro demais aos cofres públicos, alimentando estruturas inchadas sem um retorno relevante e perceptível. Só no ano passado, R$ 305,9 milhões foram destinados para bancar a estrutura legislativa municipal, em todo o Estado.

Há aquelas que estão sob os holofotes por razões nada honrosas. É o caso da Câmara da Serra, que na atual legislatura tornou-se mero ringue político. Bate-bocas, sessões secretas, conchavos e ordens judiciais pautaram a atuação dos vereadores, enquanto as decisões substanciais para o município beiraram a nulidade. A indignação é justa quando se toma conhecimento de que o funcionamento da Casa foi o que mais custou ao bolso do contribuinte, em comparação com as demais Câmaras do Estado: foram gastos, em 2017,R$ 32.817.385,68. Enquanto isso, os vereadores “brincavam” de gato e rato.

Há também aberrações, como os municípios abastecidos por royalties do petróleo. Eles registraram os maiores gastos por habitante, como é o caso de Anchieta, o primeiro da lista: para cada morador, o custo do Legislativo foi de R$ 471,86. Desperdício puro e simples.

A atuação parlamentar em nível municipal é importante. Tem papel fiscalizador e propositivo, na busca de soluções para os nossos problemas mais próximos: na rua, no bairro, na comunidade. Faltam eficiência e foco, principalmente quando ocupam-se de decisões supérfluas, como batismos de logradouros e homenagens, ou de propostas inconstitucionais e populistas.