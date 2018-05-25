Câmara quer proibir fumo nos pontos de ônibus de Vitória

O cigarro pode ser banido dos pontos de ônibus e dos parques municipais de Vitória.Crédito: Divulgação
A Câmara de Vitória aprovou projeto de lei, do vereador Vinícius Simões (PPS), que proíbe o fumo nos pontos de ônibus. “O transporte público começa nos pontos de ônibus. Grávidas, idosos e crianças estão nesses locais”, justifica o parlamentar.
Outros locais
O projeto está na mesa do prefeito para sanção ou veto. O vereador Fabrício Gandini (PPS), que apoiou o projeto do ônibus, disse que vai apresentar outro proibindo o tabagismo também nos parques municipais.
O que pedem
Um grupo de caminhoneiros fez uma carreata de protesto ontem à tarde até a Prainha, em Vila Velha. A turma do Bolsonaro aproveitou e levou faixas pedindo “intervenção militar” no país.
O que viria
Deixa a gente ver se entendeu: se houvesse “intervenção militar”, será que os “interventores” iriam permitir manifestações, como a de ontem?
Que crise...
Tinha até um homem fantasiado de Zorro, com a bandeira do Brasil, pedindo a volta da ditadura.
Sem resposta
O locutor principal do ato público, já rouco, invocava o tempo todo o nome de Deus e do comandante do Exército, general Villas-Boas. Nesta ordem.
O idioma espancado
Em algumas faixas, novamente a vítima mais visível da manifestação foi a palavra “paralisação”, escrita com Z.
O show
As ações da PM durante a greve dos caminhoneiros estão sendo registradas em pequenos clipes que são divulgados pelo governo do Estado na imprensa e nas redes sociais.
Carga pesada
A greve de 72 horas convocada pelos petroleiros (FUP/CUT) é a contribuição da esquerda, alijada do movimento dos caminhoneiros, para agravar o caos no país. A lição: está na hora de privatizar a Petrobras ou, pelo menos, acabar com seu monopólio.
O palco do terror
De um operador do mundo do Direito sobre a CPI de Magno Malta: “Tem que instalar uma CPI para apurar os maus-tratos da CPI dos Maus-Tratos”.
Fica
De Haroldo Corrêa Rocha sobre o convite para ir para o MEC: “É muito honroso, mas está muito bom o trabalho aqui”.
Alô, governador!
Quando o Estado vai diminuir o ICMS sobre o etanol?
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MINIENTREVISTA
"Sonho com o Centro de Vitória restaurado"
Diretora-presidente do Instituto Modus Vivendi, especializado em restauro de locais históricos, Erika Kunkel Varejão destaca a maior conscientização da sociedade na preservação do patrimônio do ES e lembra que mesmo pequenas empresas podem ser parceiras nesse trabalho.
Como está a preservação do patrimônio histórico do ES?
A consciência vem melhorando muito. Hoje já temos vários patrimônios restaurados e com uso no âmbito turístico, cultural e social.
A sociedade está conscientizada da importância da preservação?
Sim, cada vez mais. Temos recebido muito carinho e apoio da sociedade nos nossos restauros.
Quais os locais históricos mais ameaçados?
Eu não falaria de um local, citaria um sítio completo. Sonho com o Centro de Vitória restaurado e revitalizado.
As empresas estão abertas para financiar restaurações?
Há algumas grandes empresas que são bastante parceiras nas restaurações. Podemos relacionar, especialmente, umas quatro com presença mais marcante nesta questão. A maior parte dessas obras são realizadas por meio de Lei de Incentivo, com isenção fiscal de 100% do valor doado. Se as demais empresas capixabas se conscientizassem disso, tudo seria mais fácil. E, importante, não precisa ser uma grande empresa.
O que vocês encontraram de mais valioso até agora no trabalho de restauro?
Temos descobertas arqueológicas e históricas importantes, mas eu particularmente destaco a Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, onde foram encontradas pinturas atrás de algumas camadas de tinta de um valor estético e artístico imensurável.
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.