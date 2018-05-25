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  • Câmara quer proibir fumo nos pontos de ônibus de Vitória
Leonel Ximenes

Câmara quer proibir fumo nos pontos de ônibus de Vitória

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 19:41

Públicado em 

25 mai 2018 às 19:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cigarro pode ser banido dos pontos de ônibus e dos parques municipais de Vitória. Crédito: Divulgação
A Câmara de Vitória aprovou projeto de lei, do vereador Vinícius Simões (PPS), que proíbe o fumo nos pontos de ônibus. “O transporte público começa nos pontos de ônibus. Grávidas, idosos e crianças estão nesses locais”, justifica o parlamentar.
Outros locais
O projeto está na mesa do prefeito para sanção ou veto. O vereador Fabrício Gandini (PPS), que apoiou o projeto do ônibus, disse que vai apresentar outro proibindo o tabagismo também nos parques municipais.
O que pedem
Um grupo de caminhoneiros fez uma carreata de protesto ontem à tarde até a Prainha, em Vila Velha. A turma do Bolsonaro aproveitou e levou faixas pedindo “intervenção militar” no país.
O que viria
Deixa a gente ver se entendeu: se houvesse “intervenção militar”, será que os “interventores” iriam permitir manifestações, como a de ontem?
Que crise...
Tinha até um homem fantasiado de Zorro, com a bandeira do Brasil, pedindo a volta da ditadura.
Sem resposta
O locutor principal do ato público, já rouco, invocava o tempo todo o nome de Deus e do comandante do Exército, general Villas-Boas. Nesta ordem.
O idioma espancado
Em algumas faixas, novamente a vítima mais visível da manifestação foi a palavra “paralisação”, escrita com Z.
O show
As ações da PM durante a greve dos caminhoneiros estão sendo registradas em pequenos clipes que são divulgados pelo governo do Estado na imprensa e nas redes sociais.
Carga pesada
A greve de 72 horas convocada pelos petroleiros (FUP/CUT) é a contribuição da esquerda, alijada do movimento dos caminhoneiros, para agravar o caos no país. A lição: está na hora de privatizar a Petrobras ou, pelo menos, acabar com seu monopólio.
O palco do terror
De um operador do mundo do Direito sobre a CPI de Magno Malta: “Tem que instalar uma CPI para apurar os maus-tratos da CPI dos Maus-Tratos”.
Fica
De Haroldo Corrêa Rocha sobre o convite para ir para o MEC: “É muito honroso, mas está muito bom o trabalho aqui”.
Alô, governador!
Quando o Estado vai diminuir o ICMS sobre o etanol?
***************
MINIENTREVISTA
"Sonho com o Centro de Vitória restaurado"
Diretora-presidente do Instituto Modus Vivendi, especializado em restauro de locais históricos, Erika Kunkel Varejão destaca a maior conscientização da sociedade na preservação do patrimônio do ES e lembra que mesmo pequenas empresas podem ser parceiras nesse trabalho.
Como está a preservação do patrimônio histórico do ES?
A consciência vem melhorando muito. Hoje já temos vários patrimônios restaurados e com uso no âmbito turístico, cultural e social.
A sociedade está conscientizada da importância da preservação?
Sim, cada vez mais. Temos recebido muito carinho e apoio da sociedade nos nossos restauros.
Quais os locais históricos mais ameaçados?
Eu não falaria de um local, citaria um sítio completo. Sonho com o Centro de Vitória restaurado e revitalizado.
As empresas estão abertas para financiar restaurações?
Há algumas grandes empresas que são bastante parceiras nas restaurações. Podemos relacionar, especialmente, umas quatro com presença mais marcante nesta questão. A maior parte dessas obras são realizadas por meio de Lei de Incentivo, com isenção fiscal de 100% do valor doado. Se as demais empresas capixabas se conscientizassem disso, tudo seria mais fácil. E, importante, não precisa ser uma grande empresa.
O que vocês encontraram de mais valioso até agora no trabalho de restauro?
Temos descobertas arqueológicas e históricas importantes, mas eu particularmente destaco a Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, onde foram encontradas pinturas atrás de algumas camadas de tinta de um valor estético e artístico imensurável.
 
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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