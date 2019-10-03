Câmara de Vitória prepara concurso público para 2020

Câmara de Vitória vai contar com novos servidores no ano que vem Crédito: Divulgação

Câmara de Vitória vai abrir concursos público para a contratação de novos servidores efetivos em 2020. A previsão é de que a seleção seja realizada até junho. Os salários podem chegar a R$ 4 mil.

Ao todo, serão sete vagas, sendo uma para o cargo de auditor e uma para analista administrativo, ambas exigem nível superior. Haverá ainda cinco chances para assistente administrativo, que tem como requisito o nível médio.

A remuneração para os cargos de nível médio é de cerca de R$ 2 mil, enquanto que para os de nível superior, R$ 4 mil.

De acordo com a assessoria de imprensa da Casa, o Projeto está na fase de elaboração da redação final na Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Depois vai à Plenário para aprovação simbólica da Redação Final e envio ao Executivo Municipal para fins de sanção ou veto. Paralelamente a isso, a Comissão Especial do Concurso está elaborando os estudos finais.

O projeto é de autoria da Mesa Diretora que busca aperfeiçoar o trabalho desenvolvido nesta Casa de Leis.

O último concurso público da Câmara de Vitória foi realizado em 2014. Na ocasião, foram oferecidas 18 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variaram de R$ 1.336,89 a R$ 3.264,82.