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Poder Legislativo

Câmara de Vitória prepara concurso público para 2020

Oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior; salários chegam a R$ 4 mil

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 11:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 out 2019 às 11:38
Câmara de Vitória vai contar com novos servidores no ano que vem Crédito: Divulgação
Câmara de Vitória vai abrir concursos público para a contratação de novos servidores efetivos em 2020. A previsão é de que a seleção seja realizada até junho. Os salários podem chegar a R$ 4 mil.
Ao todo, serão sete vagas, sendo uma para o cargo de auditor e uma para analista administrativo, ambas exigem nível superior. Haverá ainda cinco chances para assistente administrativo, que tem como requisito o nível médio.
A remuneração para os cargos de nível médio é de cerca de R$ 2 mil, enquanto que para os de nível superior, R$ 4 mil.
De acordo com a assessoria de imprensa da Casa, o Projeto está na fase de elaboração da redação final na Comissão de Justiça da Câmara Municipal. Depois vai à Plenário para aprovação simbólica da Redação Final e envio ao Executivo Municipal para fins de sanção ou veto. Paralelamente a isso, a Comissão Especial do Concurso está elaborando os estudos finais.
O projeto é de autoria da Mesa Diretora que busca aperfeiçoar o trabalho desenvolvido nesta Casa de Leis.
O último concurso público da Câmara de Vitória foi realizado em 2014. Na ocasião, foram oferecidas 18 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variaram de R$ 1.336,89 a R$ 3.264,82.
A organização do certame ficou por conta da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab).
Leia mais sobre Concursos e Empregos

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