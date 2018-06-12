Câmara de Vitória desiste da licitação de vídeos

Vinícius Simões, presidente da Câmara de Vitória: "Achamos o valor alto demais e, por isso, resolvemos não levar a licitação adiante". Crédito: Divulgação

A Câmara de Vitória desistiu de fazer a licitação para contratar um empresa que iria produzir vídeos institucionais da Casa para serem veiculados nas redes sociais. A única produtora que apareceu para a concorrência foi de São Paulo, que apresentou uma proposta de R$ 105 mil para o trabalho – apenas R$ 2 mil a menos estipulado como limite pela mesa diretora da Câmara.

Valor alto

Conforme a coluna divulgou com exclusividade em 17 de maio, a concorrência previa a produção de um vídeo completo, com duração de 10 a 12 minutos, e 28 vídeos, de um minuto, para serem veiculados no Instagram. “Achamos o valor alto demais e, por isso, resolvemos não levar a licitação adiante”, explica Vinícius Simões (PPS), presidente da Câmara.

Vítima chique

De Neucimar Fraga falando de violência num grupo de WhatsApp: “Moro em Vila Velha há 43 anos e nunca fui assaltado. A primeira vez que fui a Paris fui assaltado”.

Viajou, choveu

A propósito: quantas vezes o ex-prefeito de Vila Velha foi à capital francesa? Porque, quando ele vai à China, todo mundo fica sabendo: glub!

Tá com pressa?

Leitor da coluna tentou comprar ingresso ontem para assistir a uma peça teatral no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Ele chegou à bilheteria às 11h20, mas uma funcionária disse que a pessoa responsável pela venda dos ingressos só chega ao meio-dia.

Tá com pressa? 2

Detalhe: na placa com a programação do espaço consta que o funcionamento da bilheteria começa às 11h. “Vai ver os aparelhos culturais do Estado funcionam em um fuso horário diferente”, alfinetou o leitor.

No ataque

O nome pomposo era “workshop”, mas, na prática, representantes do Ministério dos Transportes aproveitaram ontem a presença de jornalistas para criticar o governo do Estado por não aceitar o pacote de concessão do Aeroporto de Vitória com o de Macaé, no interior do Rio.

Gentileza

O ex-servidor José Maria Pimenta recordou os velhos tempos e conduziu o ex-deputado Cláudio Vereza até a mesa diretora na sessão especial da Assembleia que devolveu simbolicamente o mandato aos deputados cassados pela ditadura.

O caos

Ontem à tarde em Vila Velha, com a Av. Lindenberg caótica por causa do fechamento da Terceira Ponte, não se via um guarda municipal sequer no trecho entre o viaduto da Darly Santos e Cobi de Cima.

A orientação

Quadro muito diferente foi encontrado em Vitória. Logo depois da Segunda Ponte, a Guarda Municipal orientava o trânsito, que fluía bem melhor.

A fome apertou

Teve gente que pediu comida por um aplicativo para ser entregue no meio do engarrafamento do lado de Vitória da Terceira Ponte.

A fome apertou 2

Uma advogada, por sua vez, com menos intimidade com a tecnologia, deixou o carro preso no engarrafamento, foi comprar comida e almoçou.

Só faltou a Dalila

Em convite enviado ontem, o governo do Estado convida para a cerimônia de “sansão” da lei estadual das divisas de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.

Recordar é sofrer

A Biblioteca Municipal de Linhares está promovendo uma exposição sobre as Copas do Mundo. Tem um setor que não é muito aconselhável: o do 7 a 1 da Alemanha.

Não tá fácil...

O governador Hartung deu uma entrevista coletiva ontem para anunciar um concurso para Agência de Regulação dos Serviços Públicos do ES (ARSP): cinco vagas. Isso, cinco.

Vaquinha caseira

A vaquinha virtual do senador Ricardo Ferraço (PSDB) está fazendo sucesso. Por enquanto, internamente. Das seis doações até agora, quatro são de funcionários do seu gabinete e as outras duas de aliados.

Lição de sempre

Max da Mata diz que fez uma “visita de aconselhamento” ao arcebispo. Será que o vereador aproveitou e se confessou?

O pecador e o bispo

É preciso dar valor à vida, apesar dos muitos percalços.

Alô, capixabas!