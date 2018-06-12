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Leonel Ximenes

Câmara de Vitória desiste da licitação de vídeos

Empresa iria produzir vídeos institucionais da Casa para serem veiculados nas redes sociais

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 19:49

Públicado em 

12 jun 2018 às 19:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vinícius Simões, presidente da Câmara de Vitória: "Achamos o valor alto demais e, por isso, resolvemos não levar a licitação adiante". Crédito: Divulgação
A Câmara de Vitória desistiu de fazer a licitação para contratar um empresa que iria produzir vídeos institucionais da Casa para serem veiculados nas redes sociais. A única produtora que apareceu para a concorrência foi de São Paulo, que apresentou uma proposta de R$ 105 mil para o trabalho – apenas R$ 2 mil a menos estipulado como limite pela mesa diretora da Câmara.
Valor alto
Conforme a coluna divulgou com exclusividade em 17 de maio, a concorrência previa a produção de um vídeo completo, com duração de 10 a 12 minutos, e 28 vídeos, de um minuto, para serem veiculados no Instagram. “Achamos o valor alto demais e, por isso, resolvemos não levar a licitação adiante”, explica Vinícius Simões (PPS), presidente da Câmara.
Vítima chique
De Neucimar Fraga falando de violência num grupo de WhatsApp: “Moro em Vila Velha há 43 anos e nunca fui assaltado. A primeira vez que fui a Paris fui assaltado”.
Viajou, choveu
A propósito: quantas vezes o ex-prefeito de Vila Velha foi à capital francesa? Porque, quando ele vai à China, todo mundo fica sabendo: glub!
Tá com pressa?
Leitor da coluna tentou comprar ingresso ontem para assistir a uma peça teatral no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Ele chegou à bilheteria às 11h20, mas uma funcionária disse que a pessoa responsável pela venda dos ingressos só chega ao meio-dia.
Tá com pressa? 2
Detalhe: na placa com a programação do espaço consta que o funcionamento da bilheteria começa às 11h. “Vai ver os aparelhos culturais do Estado funcionam em um fuso horário diferente”, alfinetou o leitor.
No ataque
O nome pomposo era “workshop”, mas, na prática, representantes do Ministério dos Transportes aproveitaram ontem a presença de jornalistas para criticar o governo do Estado por não aceitar o pacote de concessão do Aeroporto de Vitória com o de Macaé, no interior do Rio.
Gentileza
O ex-servidor José Maria Pimenta recordou os velhos tempos e conduziu o ex-deputado Cláudio Vereza até a mesa diretora na sessão especial da Assembleia que devolveu simbolicamente o mandato aos deputados cassados pela ditadura.
O caos
Ontem à tarde em Vila Velha, com a Av. Lindenberg caótica por causa do fechamento da Terceira Ponte, não se via um guarda municipal sequer no trecho entre o viaduto da Darly Santos e Cobi de Cima.
A orientação
Quadro muito diferente foi encontrado em Vitória. Logo depois da Segunda Ponte, a Guarda Municipal orientava o trânsito, que fluía bem melhor.
A fome apertou
Teve gente que pediu comida por um aplicativo para ser entregue no meio do engarrafamento do lado de Vitória da Terceira Ponte.
A fome apertou 2
Uma advogada, por sua vez, com menos intimidade com a tecnologia, deixou o carro preso no engarrafamento, foi comprar comida e almoçou.
Só faltou a Dalila
Em convite enviado ontem, o governo do Estado convida para a cerimônia de “sansão” da lei estadual das divisas de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.
Recordar é sofrer
A Biblioteca Municipal de Linhares está promovendo uma exposição sobre as Copas do Mundo. Tem um setor que não é muito aconselhável: o do 7 a 1 da Alemanha.
Não tá fácil...
O governador Hartung deu uma entrevista coletiva ontem para anunciar um concurso para Agência de Regulação dos Serviços Públicos do ES (ARSP): cinco vagas. Isso, cinco.
Vaquinha caseira
A vaquinha virtual do senador Ricardo Ferraço (PSDB) está fazendo sucesso. Por enquanto, internamente. Das seis doações até agora, quatro são de funcionários do seu gabinete e as outras duas de aliados.
Lição de sempre
Max da Mata diz que fez uma “visita de aconselhamento” ao arcebispo. Será que o vereador aproveitou e se confessou?
O pecador e o bispo
É preciso dar valor à vida, apesar dos muitos percalços.
Alô, capixabas!
Vocês gostariam de viver num Estado onde famílias são expulsas de suas casas por criminosos?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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