Câmara de Vitória desiste da licitação de vídeos

Vinícius Simões, presidente da Câmara de Vitória: "Achamos o valor alto demais e, por isso, resolvemos não levar a licitação adiante".Crédito: Divulgação
A Câmara de Vitória desistiu de fazer a licitação para contratar um empresa que iria produzir vídeos institucionais da Casa para serem veiculados nas redes sociais. A única produtora que apareceu para a concorrência foi de São Paulo, que apresentou uma proposta de R$ 105 mil para o trabalho – apenas R$ 2 mil a menos estipulado como limite pela mesa diretora da Câmara.
Valor alto
Conforme a coluna divulgou com exclusividade em 17 de maio, a concorrência previa a produção de um vídeo completo, com duração de 10 a 12 minutos, e 28 vídeos, de um minuto, para serem veiculados no Instagram. “Achamos o valor alto demais e, por isso, resolvemos não levar a licitação adiante”, explica Vinícius Simões (PPS), presidente da Câmara.
Vítima chique
De Neucimar Fraga falando de violência num grupo de WhatsApp: “Moro em Vila Velha há 43 anos e nunca fui assaltado. A primeira vez que fui a Paris fui assaltado”.
Viajou, choveu
A propósito: quantas vezes o ex-prefeito de Vila Velha foi à capital francesa? Porque, quando ele vai à China, todo mundo fica sabendo: glub!
Tá com pressa?
Leitor da coluna tentou comprar ingresso ontem para assistir a uma peça teatral no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Ele chegou à bilheteria às 11h20, mas uma funcionária disse que a pessoa responsável pela venda dos ingressos só chega ao meio-dia.
Tá com pressa? 2
Detalhe: na placa com a programação do espaço consta que o funcionamento da bilheteria começa às 11h. “Vai ver os aparelhos culturais do Estado funcionam em um fuso horário diferente”, alfinetou o leitor.
No ataque
O nome pomposo era “workshop”, mas, na prática, representantes do Ministério dos Transportes aproveitaram ontem a presença de jornalistas para criticar o governo do Estado por não aceitar o pacote de concessão do Aeroporto de Vitória com o de Macaé, no interior do Rio.
Gentileza
O ex-servidor José Maria Pimenta recordou os velhos tempos e conduziu o ex-deputado Cláudio Vereza até a mesa diretora na sessão especial da Assembleia que devolveu simbolicamente o mandato aos deputados cassados pela ditadura.
O caos
Ontem à tarde em Vila Velha, com a Av. Lindenberg caótica por causa do fechamento da Terceira Ponte, não se via um guarda municipal sequer no trecho entre o viaduto da Darly Santos e Cobi de Cima.
A orientação
Quadro muito diferente foi encontrado em Vitória. Logo depois da Segunda Ponte, a Guarda Municipal orientava o trânsito, que fluía bem melhor.
A fome apertou
Teve gente que pediu comida por um aplicativo para ser entregue no meio do engarrafamento do lado de Vitória da Terceira Ponte.
A fome apertou 2
Uma advogada, por sua vez, com menos intimidade com a tecnologia, deixou o carro preso no engarrafamento, foi comprar comida e almoçou.
Só faltou a Dalila
Em convite enviado ontem, o governo do Estado convida para a cerimônia de “sansão” da lei estadual das divisas de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.
Recordar é sofrer
A Biblioteca Municipal de Linhares está promovendo uma exposição sobre as Copas do Mundo. Tem um setor que não é muito aconselhável: o do 7 a 1 da Alemanha.
Não tá fácil...
O governador Hartung deu uma entrevista coletiva ontem para anunciar um concurso para Agência de Regulação dos Serviços Públicos do ES (ARSP): cinco vagas. Isso, cinco.
Vaquinha caseira
A vaquinha virtual do senador Ricardo Ferraço (PSDB) está fazendo sucesso. Por enquanto, internamente. Das seis doações até agora, quatro são de funcionários do seu gabinete e as outras duas de aliados.
Lição de sempre
Max da Mata diz que fez uma “visita de aconselhamento” ao arcebispo. Será que o vereador aproveitou e se confessou?
O pecador e o bispo
É preciso dar valor à vida, apesar dos muitos percalços.
Alô, capixabas!
Vocês gostariam de viver num Estado onde famílias são expulsas de suas casas por criminosos?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.