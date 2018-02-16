Câmara de Jerônimo Monteiro rejeita processo contra o prefeito

O prefeito Sérgio Fonseca teve o apoio de sete dos nove vereadores de Jerônimo Monteiro. Crédito: Gazeta Online

A Câmara de Vereadores de Jerônimo Monteiro rejeitou por sete votos a um, na noite desta quinta (15), a abertura de um processo de cassação contra o prefeito Sérgio Fonseca (PSD), por quebra de decoro e crime comum, proposto pelo vereador Mitter Mayer (PP), que não votou por ser o autor da matéria. O parlamentar acusa o prefeito de tentar agredi-lo, no último sábado, numa rua do centro da cidade.

Segundo a Lei Orgânica de Jerônimo Monteiro, para abertura do procedimento seriam necessários os votos favoráveis de 3/5 dos nove vereadores. Para afastá-lo do cargo, dois terços.

No ano passado, o vereador denunciou Fonseca pela compra de um carro de luxo (Corolla) com dinheiro dos royalties do petróleo. No início deste ano, o Tribunal de Contas do Estado multou o prefeito em R$ 3 mil.