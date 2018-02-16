Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Câmara de Jerônimo Monteiro rejeita processo contra o prefeito
Leonel Ximenes

Câmara de Jerônimo Monteiro rejeita processo contra o prefeito

Sérgio Fonseca (PSD) era acusado de quebra de decoro e crime comum pelo vereador Mitter Mayer (PP)

Públicado em 

16 fev 2018 às 11:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito Sérgio Fonseca teve o apoio de sete dos nove vereadores de Jerônimo Monteiro. Crédito: Gazeta Online
A Câmara de Vereadores de Jerônimo Monteiro rejeitou por sete votos a um, na noite desta quinta (15), a abertura de um processo de cassação contra o prefeito Sérgio Fonseca (PSD), por quebra de decoro e crime comum, proposto pelo  vereador Mitter Mayer (PP), que não votou por ser o autor da matéria. O parlamentar acusa o prefeito de tentar agredi-lo, no último sábado, numa rua do centro da cidade. 
Segundo a Lei Orgânica de Jerônimo Monteiro, para abertura do procedimento seriam necessários os votos favoráveis de 3/5 dos nove vereadores. Para afastá-lo do cargo, dois terços.
No ano passado, o vereador denunciou Fonseca pela compra de um carro de luxo (Corolla) com dinheiro dos royalties do petróleo. No início deste ano, o Tribunal de Contas do Estado multou o prefeito em R$ 3 mil.
Mitter Mayer disse que agora vai fazer uma representação contra o prefeito no Ministério Público Estadual.  

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados