Cais das Artes mais parece um navio encalhado

“Eu tenho certeza que esse projeto é muito interessante. Eu só espero que se construa.” A frase é do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, dita num longínquo 2008, quando veio a Vitória apresentar a proposta do Cais das Artes com pompa e circunstância. Na ocasião, o gracejo do ganhador do prestigioso Prêmio Pritzker arrancou risos da plateia. Hoje, dez anos depois, o filtro da história nos faz pensar que se tratava de receio genuíno.

prédio se transformou no epítome da burocracia da gestão pública. Contratos rescindidos, aditivos e, agora, um processo judicial fazem com que a obra, inicialmente orçada em R$ 115 milhões, já tenha quase dobrado a estimativa: no mínimo R$ 226 milhões sairão dos bolsos do Estado até a conclusão – sabe-se lá quando. Pensado para dar nova dimensão à cena cultural do Espírito Santo, colocando a Capital no circuito de grandes exposições, peças e shows, o. Contratos rescindidos, aditivos e, agora, um processo judicial fazem com que a obra, inicialmente orçada em R$ 115 milhões, já tenha quase dobrado a estimativa: no mínimo R$ 226 milhões sairão dos bolsos do Estado até a conclusão – sabe-se lá quando.

Enquanto isso, os constantes atrasos deixam os cerca de 40% que estão prontos expostos à ação do tempo, o que exigirá reparos na retomada. Literalmente, neste momento o dinheiro do cidadão está sendo corroído pela maresia. Só por ter ficado paralisada de 2015 para cá, R$ 20 milhões tiveram que ser acrescidos ao orçamento,segundo o secretário de Transporte e Obras Públicas do Estado, Paulo Ruy Carnelli. Se antes seriam gastos R$ 80 milhões para a conclusão, além dos R$ 126 milhões já investidos, agora o cálculo do custo extra pulou para R$ 100 milhões.