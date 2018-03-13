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Opinião da Gazeta

Cais das Artes mais parece um navio encalhado

Pensado para dar nova dimensão à cena cultural do Espírito Santo, prédio na Enseada do Suá se transformou no epítome da burocracia da gestão pública

Publicado em 13 de Março de 2018 às 10:36

Públicado em 

13 mar 2018 às 10:36

Colunista

“Eu tenho certeza que esse projeto é muito interessante. Eu só espero que se construa.” A frase é do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, dita num longínquo 2008, quando veio a Vitória apresentar a proposta do Cais das Artes com pompa e circunstância. Na ocasião, o gracejo do ganhador do prestigioso Prêmio Pritzker arrancou risos da plateia. Hoje, dez anos depois, o filtro da história nos faz pensar que se tratava de receio genuíno.
Pensado para dar nova dimensão à cena cultural do Espírito Santo, colocando a Capital no circuito de grandes exposições, peças e shows, o prédio se transformou no epítome da burocracia da gestão pública. Contratos rescindidos, aditivos e, agora, um processo judicial fazem com que a obra, inicialmente orçada em R$ 115 milhões, já tenha quase dobrado a estimativa: no mínimo R$ 226 milhões sairão dos bolsos do Estado até a conclusão – sabe-se lá quando.
Enquanto isso, os constantes atrasos deixam os cerca de 40% que estão prontos expostos à ação do tempo, o que exigirá reparos na retomada. Literalmente, neste momento o dinheiro do cidadão está sendo corroído pela maresia. Só por ter ficado paralisada de 2015 para cá, R$ 20 milhões tiveram que ser acrescidos ao orçamento,segundo o secretário de Transporte e Obras Públicas do Estado, Paulo Ruy Carnelli. Se antes seriam gastos R$ 80 milhões para a conclusão, além dos R$ 126 milhões já investidos, agora o cálculo do custo extra pulou para R$ 100 milhões. 
E quanto mais tempo parada, mais a obra consome. Até que os processos pendentes na Justiça sejam concluídos, não será surpresa alguma que o complexo cultural (com o perdão do trocadilho) torre ainda mais verba. Projetado para lembrar um navio ancorado na Enseada do Suá, o Cais das Artes está mais parecendo um navio encalhado.

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