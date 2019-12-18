Cainã e a Vizinhança do Espelho quer voar mais alto em novo disco

Por vários motivos que eu sinto que somam e dão numa grande sensação de um passo mais sério, um passo fora do Estado, pro mercado nacional, uma tentativa de um voo mais alto. Em relação a tudo, não só nos contatos e na oportunidade, mas sim pela música, pelo que esperamos do nosso trabalho daqui em diante. É um momento de reformulação pelo qual já passamos como banda, da formação, mas agora estamos num momento de inquietação, não nos basta mais o que foi e precisamos inovar, sentir que estamos contribuindo na música em todo, não só na música local, capixaba, mas tentamos também nos colocar diante do mundo como artistas de uma maneira mais profissional. Não estou dizendo que não seja possível dizer isso estando no interior ou em casa ou sendo independente. Quero dizer que chegou o momento em que sentimos que os pesos externos e a atmosfera do que nos rodeia, até a que criamos como identidade de uma banda nos últimos dois anos... Precisamos nos afastar um pouco disso pra poder nos enxergar e ver o que vai acontecer agora. A estratégia é dar um passo mais sério sem grandes dificuldades. Sinto quetemos uma limitação trabalhando sozinhos, fazendo as coisas na raça chegamos a um ponto em que nosso conhecimento, nosso tempo, nosso foco não é mais suficiente para alcançarmos o resultado queremos com a nossa arte. É um passo paro mercado nacional, mas um gigantesco passo paro nosso interior, para entendermos o que queremos, o que somos sem as expectativas alheias, sem o peso da mentalidade provinciana, das frustrações de um interior, das limitações de tecnologia, de equipamento, dinheiro, tempo de quem faz tudo sozinho.