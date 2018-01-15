Cadastramento biométrico em Vila Velha poderá ser feito após dia 19

O TRE-ES vai distribuir senhas para atendimento a partir do dia 22 de janeiro para os eleitores que forem à central de cadastramento, no Boulevard Shopping, até a próxima sexta-feira (19), e não conseguirem fazer o procedimento. Desta forma, vai garantir que todos os eleitores passem pelo procedimento obrigatório, sem o risco de cancelamento do título eleitoral.
Cada eleitor vai receber uma ficha padronizada e intransferível com os seguintes dizeres: "Esta senha garante o atendimento do seu portador na data indicada. Apresentação Indispensável para o atendimento. O atendimento será procedido de acordo com a ordem de chegada".
A medida teve início parcialmente no último sábado e foi adotada nesta segunda-feira. Os atendimentos agendados continuarão acontecendo no mesmo horário, das 10h às 18h. Até o último sábado o recadastramento biométrico atingiu 74,40% dos 329.723 eleitores registrados em Vila Velha.