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Leonel Ximenes

Cadastramento biométrico em Vila Velha poderá ser feito após dia 19

Públicado em 

15 jan 2018 às 16:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Eleitores aguardam a vez para fazer o cadastramento biométrico num shopping em Vila Velha. Crédito: TRE-ES/Divulgação
O TRE-ES vai distribuir senhas para atendimento a partir do dia 22 de janeiro para os eleitores que forem à central de cadastramento, no Boulevard Shopping, até a próxima sexta-feira (19), e não conseguirem fazer o procedimento.  Desta forma, vai garantir que todos os eleitores passem pelo procedimento obrigatório, sem o risco de cancelamento do título eleitoral. 
Cada eleitor vai receber uma ficha padronizada e intransferível com os seguintes dizeres: "Esta senha garante o atendimento do seu portador na data indicada. Apresentação Indispensável para o atendimento. O atendimento será procedido de acordo com a ordem de chegada".
A medida teve início parcialmente no último sábado e foi adotada nesta segunda-feira. Os atendimentos agendados continuarão acontecendo no mesmo horário, das 10h às 18h. Até o último sábado o recadastramento biométrico atingiu 74,40% dos 329.723 eleitores registrados em Vila Velha.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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