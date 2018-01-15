Cadastramento biométrico em Vila Velha poderá ser feito após dia 19

Eleitores aguardam a vez para fazer o cadastramento biométrico num shopping em Vila Velha. Crédito: TRE-ES/Divulgação

O TRE-ES vai distribuir senhas para atendimento a partir do dia 22 de janeiro para os eleitores que forem à central de cadastramento, no Boulevard Shopping, até a próxima sexta-feira (19), e não conseguirem fazer o procedimento. Desta forma, vai garantir que todos os eleitores passem pelo procedimento obrigatório, sem o risco de cancelamento do título eleitoral.

Cada eleitor vai receber uma ficha padronizada e intransferível com os seguintes dizeres: "Esta senha garante o atendimento do seu portador na data indicada. Apresentação Indispensável para o atendimento. O atendimento será procedido de acordo com a ordem de chegada".