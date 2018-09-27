Cada voto no Estado custa R$ 2,88 aos cofres públicos

Com valores corrigidos pelo IPCA, o gasto total do TRE foi de R$ 8,2 milhões em 2014, contra R$ 7,4 milhões no pleito atual Crédito: Divulgação

Cada voto no Espírito Santo vai custar R$ 2,88. O cálculo é da Justiça Eleitoral, que leva em conta a despesa com toda a estrutura mobilizada na eleição, como mesários, transporte de urnas, energia elétrica e combustível, entre outros gastos. Na eleição de 2014, o gasto por eleitor foi maior: R$ 3,08. A economia do TRE-ES para este ano é de 6,65%.

A economia

A despesa caiu mesmo com o aumento do eleitorado: há quatro anos, eram 2.658.104 eleitores; em 2018, são 2.754.728. Com valores corrigidos pelo IPCA, o gasto total do TRE foi de R$ 8,2 milhões em 2014, contra R$ 7,4 milhões no pleito atual.

Não vem

O candidato do PT a presidente, Fernando Haddad, não vem mais ao Espírito Santo fazer campanha. O companheiro preferiu dar prioridade a outros Estados.

Dúvida

Até quantas vezes Bolsonaro terá que vir a público para desmentir seu vice, o boquirroto General Mourão?

O vice ideal

Bolsonaro não deu sorte com o seu atual vice e com os que estavam cotados para o cargo. Devia ter escolhido o Vasco.

Pós-Colnago

Um aviso ao futuro vice-governador do Estado: em 2019, o orçamento do órgão está 60,7% menor que o deste ano. Passou de R$ 7,1 milhões para R$ 2,8 milhões. Mas ainda é muito, né?

Cais na Secult

O orçamento da Secult cresceu 34%: foi de R$ 45 milhões para R$ 61 milhões. Mas só o Cais das Artes levará levar R$ 27 milhões desse bolo.

O preço da violência

A Sejus, que gerencia o sistema penitenciário, teve seu orçamento aumentado em 33,4%: terá quase meio bilhão de reais.

Aí não tem crise

Os Poderes não têm do que reclamar: todos estão com o orçamento 6,89% maior para 2019. Estão incluídos o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e o Tribunal de Contas.

Sai da frente, Manato!

A agenda do candidato Manato (PSL) prevê para hoje, às 18h, uma carreata em Camburi, Goiabeiras e Jardim Camburi. Os motoristas que vão ficar presos no trânsito na pior hora do dia e no pior dia da semana agradecem.

O poder da santa

O governador Hartung e o prefeito Max Filho participaram juntos, ontem à noite, da cerimônia de inauguração da nova iluminação do Convento da Penha.

Estamos de olho!

Um recado aos vereadores Neuzinha (PSDB) e Davi Esmael (PSB): tem gente na Câmara de Vitória vendo vocês chegando na sessão, registrando presença e saindo de fininho para fazer campanha eleitoral.

A Serra protesta

Comerciantes e outros empresários da Serra Sede farão uma passeata na próxima terça, às 8h, saindo da igreja matriz, para protestarem contra o esvaziamento comercial e administrativo da região.

A paz de Cristo

Os fiéis da Diocese de Cachoeiro estão novamente liberados para dar o “abraço da paz” e a comunhão em duas espécies (hóstia e vinho) nas missas.

A paz de Cristo 2

Os ritos estavam proibidos no inverno por causa da ameça de contaminação da gripe causada pelos vírus Influenza B e H1N1.

Olho eletrônico

O prefeito Juninho solicitou ao governador Hartung o compartilhamento de dados do Detran e da Polícia Civil no cerco eletrônico e no sistema de reconhecimento facial de Cariacica.

Ela merece!

A professora Telma Dias Ayres, presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), vai receber a Comenda Jerônimo Monteiro, a maior honraria do Estado.

Alô, General Mourão!