Amanhã, dia 6 de setembro – são homenageadas três profissionais – o barbeiro, o cabeleireiro e o alfaiate. Não são ofícios que exigem nível universitário, mas pedem habilidades, gosto pelo fazer, arte.

Só se torna um bom profissional quem ama o seu trabalho. Cada pessoa é destinada a colocar um tijolo na construção do mundo. A vocação é essencial em qualquer atividade. Etimologicamente, vocação vem de chamar, invocar. Pelo caminho da Etimologia veremos na vocação um chamado.

Pode parecer, à primeira vista, que determinadas profissões não exigem vocação, ou seja, podem ser desempenhadas por qualquer pessoa, indiferentemente.

Não concordo que determinados ofícios sejam excluídos do rol dos que exigem vocação. No início deste artigo, mencionamos os profissionais que têm, na data de amanhã, seu dia comemorativo. É relevante para a sociedade o trabalho de barbeiros, cabeleireiros e alfaiates.

Imaginemos o transtorno social que uma greve conjunta desses profissionais causaria. O noivo adiaria o casamento porque não poderia comparecer à cerimônia sem o terno que já havia encomendado. O juiz suspenderia as audiências porque seria constrangedor ir ao fórum com a barba por fazer e fios de cabelo saindo pela orelha. A senhora elegante faltaria à recepção oferecida pela amiga dos tempos de faculdade porque comprometeria seu prestígio, no mundo social, marcar presença numa festa com o cabelo desarrumado.

Ingrid Dalila Engel foi muito feliz nesta observação: “Quando nosso projeto de vida é traçado, um dos pontos mais significativos é a escolha da área profissional.”

As dificuldades enfrentadas pelos jovens na escolha de uma carreira decorrem, em grande parte, das incertezas do próprio mundo contemporâneo.

Silvia Regina Rocha Brandão fez um diagnóstico preciso: “A sociedade revela muita insegurança e incerteza quanto a valores: não há pontos de referência estáveis. Isto torna muito difícil para o homem atual identificar o que vale a pena.“

A construção de uma sociedade feliz é uma obra coletiva. Cada pessoa deve dar uma parcela de contribuição nesse projeto. Não há grandes atores e atores menores se todos contribuem para a construção de um mundo melhor.

O Papa Francisco lembra que o trabalho é muito mais do que uma simples atividade para obter uma renda e depois consumir. “O trabalho é, acima de tudo, um âmbito em que a pessoa pode se tornar mais pessoa. A pessoa experimenta a sua criatividade, experimenta os laços que a unem aos outros.”