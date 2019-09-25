Cachoeiro terá estacionamento rotativo e empresa abre vagas de emprego

Estacionamento Rotativo de Cachoeiro: Empresa pediu prorrogação para assinatura do contrato Crédito: Divulgação - PMCI

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começou a receber currículos para preencher a 15 vagas abertas. Desde 2016, o município suspendeu o serviço por recomendação da Justiça. A previsão é de que o rotativo comece a operar a partir da segunda quinzena de outubro. A empresa que vai operar o novo sistema do rotativo em, no Sul do Espírito Santo, começou a receber currículos para preencher a 15 vagas abertas.. A previsão é de que o rotativo comece a operar a partir da segunda quinzena de outubro.

Segundo o gerente da empresa, Marcelo Siepalski, inicialmente serão 15 oportunidades de emprego: terão vagas para monitor, administrativo e supervisor técnico.

REQUISITOS

- Para a vaga de monitor é necessário ter o 1º grau completo e noções para lidar com smartphones.

- Para o cargo da área administrativa, curso superior completo ou em andamento, além de bom atendimento ao usuário.

- Para a vaga de supervisor técnico, ter curso relacionado a área técnica, como eletrônica.

Os currículos poderão ser encaminhados através do e-mail

OPERAÇÃO

A empresa Estacionamento Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA foi a vencedora da licitação aberta pela prefeitura. Ela é formado pelas empresas Rek Parking e Autoparque, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Segundo a prefeitura, como prevê o edital, o novo serviço de estacionamento rotativo, inicialmente, será oferecido de forma gratuita durante os primeiros 30 dias para que a população possa se adaptar e assimilar o seu funcionamento.