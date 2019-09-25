Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Cachoeiro terá estacionamento rotativo e empresa abre vagas de emprego
Oportunidade

Cachoeiro terá estacionamento rotativo e empresa abre vagas de emprego

A operação deve começar na segunda quinzena de outubro; empresa pede que currículos sejam enviados para o e-mail [email protected]

Publicado em 

25 set 2019 às 15:57

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 15:57

Estacionamento Rotativo de Cachoeiro: Empresa pediu prorrogação para assinatura do contrato Crédito: Divulgação - PMCI
A empresa que vai operar o novo sistema do rotativo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começou a receber currículos para preencher a 15 vagas abertas. Desde 2016, o município suspendeu o serviço por recomendação da Justiça. A previsão é de que o rotativo comece a operar a partir da segunda quinzena de outubro.
Segundo o gerente da empresa, Marcelo Siepalski, inicialmente serão 15 oportunidades de emprego: terão vagas para monitor, administrativo e supervisor técnico.
REQUISITOS
- Para a vaga de monitor é necessário ter o 1º grau completo e noções para lidar com smartphones.
- Para o cargo da área administrativa, curso superior completo ou em andamento, além de bom atendimento ao usuário.
- Para a vaga de supervisor técnico, ter curso relacionado a área técnica, como eletrônica.
Os currículos poderão ser encaminhados através do e-mail
[email protected]
OPERAÇÃO
A empresa Estacionamento Rotativo Cachoeiro Digital SPE LTDA foi a vencedora da licitação aberta pela prefeitura. Ela é formado pelas empresas Rek Parking e Autoparque, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Segundo a prefeitura, como prevê o edital, o novo serviço de estacionamento rotativo, inicialmente, será oferecido de forma gratuita durante os primeiros 30 dias para que a população possa se adaptar e assimilar o seu funcionamento.
O serviço começará operando 2.182 vagas entre autos e motos, distribuídas em duas áreas: azul (área central onde o veículo poderá permanecer estacionado por até 2h numa mesma vaga) e área verde (situada no entorno da área azul onde o veículo poderá permanecer estacionado pelo período de até 4h).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Empregos (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados