Budah e batalha de MCs em eliminatória nacional no Tancredão

Eliminatória Estadual do Duelo de MCs Nacional Crédito: Tavark

Vitória recebe neste domingo (17), a Eliminatória das Região Sudeste do Duelo de MCs Nacional 2019. As batalhas serão no Tancredão, próximo à rodoviária de Vitória, no Centro. O Duelo de MCs Nacional é realizado desde 2012 e sua final acontece em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Durante todo o processo, mais de 3000 MCs de todo o país é participam das várias etapas. Após batalhas em todos os Estados, os melhores disputam a final em BH nos dias 14 e 15 de dezembro.

O evento do Tancredão recebe os melhores da Região Sudeste, que disputam duas vagas para a final nacional. Participarão da etapa deste domingo Vuks e Was (MG), Dudu e Noventa, (ES), Neo e FB (RJ), Apollo e Tubarão (SP).

Eliminatória Estadual do Duelo de MCs Nacional Crédito: Tavark

Além das batalhas, a eliminatória vai contar com shows de Budah e PTK. A apresentação ficará com o DJ Erick Jack e Big. Feijó será o responsável pelo comando do evento, quando os MCs serão julgados por PDR e Adikto.

O Duelo de MCs funciona na dinâmica de 2 rounds de ataque e resposta; havendo empate na votação ocorre o terceiro round. Os MCs se enfrentam com o objetivo de se destacar nos argumentos.

Vale lembrar que o capixaba César MC ganhou a competição nacional em 2017.