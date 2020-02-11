Bruna Karla participa de música com Ton Carfi

Bruna Karla e Ton Carfi, cantores de música gospel Crédito: Divulgação

Ton Carfi lança “Eu Sou”, com a participação muito especial da cantora Bruna Karla. Este é mais um single, com o respectivo videoclipe, do Projeto “Tríade”. Composta por Tiago Cardoso, a canção traz uma mensagem sobre a filiação em Deus e o desafio de nunca perdê-la. “O tema central é o resgate dessa filiação que, às vezes, a religiosidade tirou de muitos por algum erro que cometeram, mas o erro não anula a nossa filiação. É levar todos a entenderem e tomarem posse do que a Palavra de Deus diz sobre essa filiação: todo aquele que crer em Jesus Cristo recebe o poder de se tornar filho de Deus. A partir daí, ele vai se comportar como filho. E filhos erram, mas o Pai perdoa e não os lança fora”, explica Ton Carfi.

Sobre a participação de Bruna Karla em “Eu Sou”, Ton Carfi se diz honrado pelo fato de a cantora ter aceitado o seu convite para gravar com ele e confessa ser admirador do trabalho dela. Eles se encontraram quando ambos participavam de uma missão no Sertão do Piauí. Ela lhe disse o quanto admirava o trabalho dele e era abençoada pelos seus louvores. Como a recíproca é verdadeira, ele viu a oportunidade para o convite, embora ele não tenha ocorrido naquela ocasião.

“Bruna Karla é uma cantora cujo ministério tem alcançado muitas nações e eu sou um admirador dela, da sua voz, sua música e seu ministério. Como nos falamos naquele dia no Piauí, aproveitei esse gancho e depois lhe enviei uma mensagem falando sobre o Projeto Tríade e perguntei se ela aceitava gravar uma canção comigo. Bruna topou de imediato e eu fiquei muito honrado de poder tê-la gravando comigo. E a canção está muito, muito linda”, conta o cantor.

Além dos seus trabalhos em língua portuguesa, Ton Carfi pretende gravar algo em espanhol, visto que, na América Latina, somos o único país cuja população, como um todo, ainda não fala espanhol. “Eu acredito que, se gravar em espanhol, vou alcançar pessoas de vários países, até do Sul dos Estados Unidos, onde muitos falam espanhol”, compartilha.

A carreira de Ton Carfi tem sido muito elogiada. Por sua voz, performance, sonoridade e qualidade, ele é considerado um dos artistas mais completos do segmento gospel. Ele agradece os elogios e declara: “Eu agradeço a todos que me incentivam. Sei que faço um bom trabalho porque sei quem me capacita. Eu busquei muito exercer os meus talentos com excelência, pois tudo o que nos vem à mão para fazer, temos de realizar como para o Senhor. Então, estudei e me dediquei muito, mas todo talento vem de Deus. Não podemos nos gloriar em nossas próprias capacidades. Por isso, porque reconheço que todo dom perfeito vem de Deus, elevo a Ele a honra, a glória e o louvor.”