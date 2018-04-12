Brice quer voltar à Assembleia

Crédito: Amarildo

Em janeiro de 2007, o jogador Kaká acabara de faturar o prêmio Fifa de melhor jogador da temporada 2006, deixando para trás Messi e Cristiano Ronaldo (dupla que, desde então, monopoliza a premiação, com cinco láureas para cada um). Na música pop, Sandy e Junior ainda se apresentavam juntos (encerrariam a parceria em dezembro daquele ano). Poucos brasileiros haviam ouvido falar de Facebook. A coqueluche então era um tal de Orkut, desativado em 2014. Na política, Lula começava seu segundo mandato, após ter sobrevivido ao escândalo do mensalão (um dos motivos que, por sinal, deram origem ao PSOL).

Janeiro de 2007 também foi o mês que marcou a despedida de Brice Bragato da Assembleia Legislativa. Desde então, muitas coisas mudaram na política brasileira, no mundo, no modo como as pessoas vivem e se relacionam. Mas a ex-deputada estadual garante: “Eu sou a mesma. Não mudei nada”. Vale dizer: continua aguerrida, combativa e firme em seus ideais de esquerda, características pelas quais é lembrada e que marcaram sua atuação nos três mandatos que exerceu no Parlamento estadual (1991-1994; 1995-1998; e 2003-2006, ainda no PT).

Agora, após muito relutar em “aceitar a missão”, Brice, aos 64 anos, está enfim determinada a tentar retornar à atividade parlamentar. Para isso, concorrerá a uma vaga este ano no Legislativo estadual, pelo PSOL, depois de disputar, sem a menor chance de vitória, a eleição de 2010 ao Palácio Anchieta (vencida por Renato Casagrande) e de preferir ficar fora do pleito de 2014.

Nessa “década sabática”, aliás, sempre que alguém lhe perguntava por que não tentava voltar para a Assembleia, Brice não manifestava o menor entusiasmo pela ideia, dizia-se envolvida com outros projetos de vida, dedicada a questões pessoais e familiares. E sugeria que já cumprira a sua cota de participação política. O que mudou agora, então? Ela admite certa relutância no início, mas afirma que, desta vez, a decisão é irreversível:

“Primeiro eu estava querendo, depois eu estava indecisa, depois eu dei minha palavra e agora não vou mais voltar atrás: serei candidata a deputada estadual. O slogan é: ‘Ela vai voltar’. Ela vai voltar para combater a corrupção, ela vai voltar para defender os trabalhadores e para que não haja uma Assembleia inteira, como a atual, debaixo da botina de Paulo Hartung. É isso que me move. Também a questão da defesa das mulheres, da luta contra a violência”.

Brice cita a execução da vereadora carioca Marielle Franco, também do PSOL, como um fator que encorajou sua resolução. “Uma das coisas que aconteceu no meio da minha reflexão foi o assassinato da Marielle. Não estou me comparando a ela. Mas isso mexeu com a nossa indignação de fazer algo. E uma campanha é uma oportunidade de conversar muito com o povo sobre política, do jeito que o povo é: confuso, descrente, indignado. O momento não é legal, mas somos militantes de esquerda do partido e estamos aqui para enfrentar as tarefas na maré mansa e na adversidade.”

Bota adversidade nisso. Para se ter uma ideia das limitações do PSOL, o partido nunca elegeu um deputado sequer no ES, estadual ou federal. Para conseguir chegar lá, Brice terá pela frente uma eleição estadual dificílima, em um partido pequeno, com estrutura modesta. Uma eleição que, por sinal, com a cláusula de barreira em vigor para deputados federais, pode ser decisiva para o futuro do PSOL e de outras siglas muito ideológicas, mas de porte muito tímido. Ou o PSOL começa a priorizar vitórias nas urnas e mandatos ou pode passar a ter uma existência parecida com a do Orkut ou de Sandy e Junior em seus últimos anos de atividade: todo mundo sabe que estão ali, mas não têm mais a menor ressonância.

MINIENTREVISTA

A senhora, nos últimos pleitos, dizia que não queria voltar a ser deputada estadual. O que a fez mudar de ideia?

Toda eleição, meu nome vem. Os companheiros colocam, provocam, insistem. Eu sempre disse que não seria candidata, mas sempre refleti se não deveria ser. Depois de um processo de muito pensar “ser ou não ser?”, desta vez tomei uma decisão diferente.

Por que se candidatar a deputada estadual e não a deputada federal? A cláusula de barreira não preocupa o PSOL?

Porque tenho cara de deputada estadual. Na divisão interna, coube a mim o que mais domino, o que mais sei e o que já fiz. A campanha a estadual é mais prática e mais acessível para mim, dentro das minhas atuais condições.

Como avalia a atual composição da Assembleia Legislativa?