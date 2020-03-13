Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Witzel anuncia gabinete de crise após suspensão de aulas
Governador do RJ

Witzel anuncia gabinete de crise após suspensão de aulas

No Rio, 16 pessoas já contraíram o vírus, sendo uma delas com transmissão local, ou seja, sem ter voltado de viagem internacional. Novas medidas devem ser anunciadas ainda nesta sexta-feira (13)

Publicado em 13 de Março de 2020 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 17:20
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Depois de a Prefeitura do Rio anunciar a suspensão das aulas da rede municipal a partir da próxima Segunda-feira, 16, por causa do coronavírus, o governo do Estado informou que seus alunos terão 15 dias das férias escolares antecipados a partir do mesmo dia. O governador Wilson Witzel (PSC) disse ainda que suspenderá a visitação a presos e a realização de eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios e passeatas em locais abertos ou fechados.
Outro anúncio feito por Witzel é a criação de um gabinete de crise para monitorar 24 horas por dia os desdobramentos da propagação do vírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Atividades como cinema e teatro também não são recomendadas. O governador assinou nesta tarde um decreto, válido pelos próximos 15 dias, com as diretrizes para conter o problema, e fez o anúncio em um vídeo ao lado dos secretários de Saúde, Edmar Santos, e Educação, Pedro Fernandes.

Veja Também

Trump declara estado de emergência nos EUA devido ao coronavírus

Europa é agora o centro da pandemia de coronavírus, diz OMS

No Rio, 16 pessoas já contraíram o vírus, sendo uma delas com transmissão local, ou seja, sem ter voltado de viagem internacional. Novas medidas devem ser anunciadas ainda nesta sexta-feira, 13, já que Witzel ainda vai se reunir com representantes da sociedade, como presidentes de associações de supermercados - a fim de evitar problemas como desabastecimento.
Witzel já se reuniu com representantes do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública. "Em todas as repartições públicas do Estado haverá uma redução de atendimento ao público para evitar aglomeração", comentou o governador.
Uma coletiva com o detalhamento das medidas foi marcada para as 17 horas.

Veja Também

Saúde informa que há transmissão comunitária de coronavírus no RJ e SP

Paulistão e Campeonato Carioca com portões fechados devido ao coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados