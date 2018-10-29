Wilson Witzel (PSC) é eleito governador do Rio

Crédito: JORGE HELY

O ex-juiz federal Wilson Witzel (PSC) foi eleito governador do Rio de Janeiro neste domingo (28). O candidato venceu o adversário, Eduardo Paes (DEM), no segundo turno. Com 87,24% das urnas apuradas, o novato na política obteve 60,68% frente a 39,32% do rival. Favorecido pela "onda bolsonarista", após o apoio do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSC), o estreante liderou toda a corrida no segundo turno, sem efeito da aparente reação do adversário na reta final.

Witzel surpreendeu adversários e analistas políticos ao liderar o primeiro turno com 41,28%, frente a 19,56% do rival, que até então despontava na dianteira de sondagens para o Palácio Guanabara. O ex-juiz recebeu mais de 3,1 milhões de votos - o dobro de Paes, escolhido por 1,4 milhão em 7 de outubro.

Na manhã deste domingo, o candidato Wilson Witzel foi votar com três filhos e a mulher, Helena Witzel, ao Ginásio Hugo Padula, no Grajaú Country Club, na Zona Norte da capital. Em breve entrevista, o ex-juiz federal lembrou do "sacrifício" da carreira de magistratura para resgatar "a moralidade e a esperança" na política. Ele minimizou o resultado das pesquisas da última semana e reiterou que gostaria de comandar o Rio com Jair Bolsonaro (PSL) na Presidência. O acirramento da disputa pelo governo do Rio levou Witzel e Paes a pedirem ajuda aos céus . Depois de votar, Witzel foi à Igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, padroeiro das causas impossíveis e também do Flamengo.