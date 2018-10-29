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Segundo turno

Wilson Witzel (PSC) é eleito governador do Rio

Ex-juiz federal venceu o ex-prefeito da capital Eduardo Paes (DEM) no segundo turno do estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 22:05

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 22:05

Crédito: JORGE HELY
O ex-juiz federal Wilson Witzel (PSC) foi eleito governador do Rio de Janeiro neste domingo (28). O candidato venceu o adversário, Eduardo Paes (DEM), no segundo turno. Com 87,24% das urnas apuradas, o novato na política obteve 60,68% frente a 39,32% do rival. Favorecido pela "onda bolsonarista", após o apoio do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSC), o estreante liderou toda a corrida no segundo turno, sem efeito da aparente reação do adversário na reta final.
Witzel surpreendeu adversários e analistas políticos ao liderar o primeiro turno com 41,28%, frente a 19,56% do rival, que até então despontava na dianteira de sondagens para o Palácio Guanabara. O ex-juiz recebeu mais de 3,1 milhões de votos - o dobro de Paes, escolhido por 1,4 milhão em 7 de outubro.
Na manhã deste domingo, o candidato Wilson Witzel foi votar com três filhos e a mulher, Helena Witzel, ao Ginásio Hugo Padula, no Grajaú Country Club, na Zona Norte da capital. Em breve entrevista, o ex-juiz federal lembrou do "sacrifício" da carreira de magistratura para resgatar "a moralidade e a esperança" na política. Ele minimizou o resultado das pesquisas da última semana e reiterou que gostaria de comandar o Rio com Jair Bolsonaro (PSL) na Presidência. O acirramento da disputa pelo governo do Rio levou Witzel e Paes a pedirem ajuda aos céus . Depois de votar, Witzel foi à Igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, padroeiro das causas impossíveis e também do Flamengo.
Em 2001, quando Witzel ingressou na magistratura, assumiu a 8ª Vara Federal Criminal do Rio como juiz federal substituto. Colegas da magistratura o classificam como um juiz de carreira discreta e atitudes controversas, como a de exigir que as pessoas ficassem de pé quando entrava na sala de audiências. Ao responder sobre como resumiria sua passagem pelo Judiciário, o candidato disse que se considerava um "juiz justo". No início deste ano, Witzel deixou a toga para se lançar ao governo do Rio.

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