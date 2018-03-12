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Novidade!

WhatsApp permitirá excluir mensagens uma hora após envio

Anteriormente, o aplicativo possibilitava que usuários apagassem mensagens até sete minutos depois de ser enviada

Publicado em 12 de Março de 2018 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 17:03
Nova funcionalidade estará disponível para usuários que tem a última versão do WhatsApp em seus celulares Crédito: Edson Chagas
Mandou uma mensagem errada e esqueceu-se de delatar? Calma. Agora o WhatsApp vai permitir excluir mensagem até uma hora depois de ter sido enviada.
Segundo o site americano The Verge, a nova funcionalidade estará disponível para usuários que tem a última versão do WhatsApp em seus celulares. Esses usuários conseguem excluir as mensagens em até uma hora, oito minutos e 16 segundos depois do envio. Não há previsão quando o serviço estará disponível para todos os usuários do mundo.
A empresa não divulgou o porquê escolheu esse número exato nem os motivos que a fizeram não divulgar amplamente a novidade. Em outubro do ano passado, o WhatsApp anunciou que iria permitir editar e excluir mensagens até sete minutos depois terem sido enviadas.
 

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