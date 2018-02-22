Wesley terá que ir à Justiça toda semana por falta de tornozeleira

Na audiência, Wesley permaneceu em silêncio a maior parte do tempo, mas, no final, pediu para registrar que pretende continuar a colaborar com a Justiça Crédito: WERTHER SANTANA | ESTADÃO

O empresário Wesley Batista não usará, inicialmente, tornozeleira eletrônica ao deixar a prisão e, por isso, será obrigado a se apresentar semanalmente à 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A Justiça Federal de São Paulo não possui o equipamento de monitoramento eletrônico.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu que, por não poder ser monitorado, o empresário fosse obrigado a pagar fiança de R$ 50 milhões. Durante audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (21), o juiz Diego Paes Moreira informou que pedirá para a Justiça Federal do Paraná o empréstimo da tornozeleira. Só após obter uma resposta sobre o empréstimo, é que o magistrado irá decidir sobre a fiança.

Na audiência, Wesley permaneceu em silêncio a maior parte do tempo, mas, no final, pediu para registrar que pretende continuar a colaborar com a Justiça.

"Cumprirei rigorosamente todas elas (as medidas cautelares) com disciplina e rigor. Estou colaborando 100% e à disposição da Justiça no que me for solicitado", afirmou o empresário, diante do juiz.

Wesley deixou a carceragem da Polícia Federal, no bairro da Lapa, Zona Oeste da capital paulista, na madrugada desta quarta-feira.

Os irmãos Batista tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares por decisão de três dos cinco ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão de terça-feira. O habeas corpus foi concedido na prisão por insider trading, ou informação privilegiada, por supostamente terem se beneficiado com a compra de dólares e venda de ações no mercado financeiro.

Joesley, no entanto, segue preso porque há um segundo mandado de prisão contra ele, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.