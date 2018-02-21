Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Wesley Batista deixa carceragem da PF em São Paulo
Liberação

Wesley Batista deixa carceragem da PF em São Paulo

Por ordem do Superior Tribunal de Justiça, o irmão de Joesley Batista ficará de tornozeleira eletrônica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 10:14

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 10:14

Wesley Batista Crédito: WERTHER SANTANA/ESTADÃO
O empresário Wesley Batista deixou a carceragem da Polícia Federal, em São Paulo, antes das 3h desta quarta-feira, 21. Ele estava preso desde setembro do ano passado.
Por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o irmão de Joesley Batista ficará de tornozeleira eletrônica e poderá responder de casa ao processo em que é acusado de cometer insider trading, que é o uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro.
A decisão do STJ também alcança Joesley que, no entanto, seguirá preso. Contra o empresário, há outro pedido de prisão preventiva  este autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter supostamente omitido informações de sua delação.
A decisão da Sexta Turma STJ foi apertada, com 3 votos a favor 2 contra a saída dos irmãos da cadeia. Ao final, ficou decidido que, no lugar da prisão, serão aplicadas outras medidas cautelares, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de sair do País e de operar no mercado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados