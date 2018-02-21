Wesley Batista deixa carceragem da PF em São Paulo

Wesley Batista Crédito: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

O empresário Wesley Batista deixou a carceragem da Polícia Federal, em São Paulo, antes das 3h desta quarta-feira, 21. Ele estava preso desde setembro do ano passado.

Por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o irmão de Joesley Batista ficará de tornozeleira eletrônica e poderá responder de casa ao processo em que é acusado de cometer insider trading, que é o uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro.

A decisão do STJ também alcança Joesley que, no entanto, seguirá preso. Contra o empresário, há outro pedido de prisão preventiva  este autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter supostamente omitido informações de sua delação.