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Governo Federal

Wagner Rosário está com Covid-19, diz CGU

Com o ministro da Controladoria-Geral da União infectado pelo novo coronavírus, o governo Jair Bolsonaro (sem partido) já soma seis ministros infectados pela doença

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 16:41
Wagner Rosário
Ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner Rosário Crédito: Divulgação / Controladoria-Geral da União
 O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Wagner Rosário, está com Covid-19, segundo informou a pasta em nota nesta sexta-feira (31). Com isso, o governo Jair Bolsonaro (sem partido) já soma seis ministros infectados pelo novo coronavírus, além do próprio presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.
"O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira, dia 30. Ele ficará em isolamento até novo teste e alta médica. Até lá, manterá as atividades de forma remota", disse o comunicado, sem informar em que condições o ministro se encontra ou se ele faz algum tipo de tratamento.
Nesta semana, o governo informou que os testes de Michelle Bolsonaro e o ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) deram positivo para Covid-19.
Na semana passada, os ministros Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Milton Ribeiro (Educação) informaram estar doentes. Anteriormente, já haviam sido contaminados Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).
O presidente Jair Bolsonaro também foi infectado pelo coronavírus. Ele anunciou o teste positivo em 7 de julho e ficou 20 dias longe do Palácio do Planalto, para onde retornou na segunda-feira (27).
Nesta quinta-feira (30), em sua live semanal, Bolsonaro afirmou estar com "mofo no pulmão".
"Acabei de fazer um exame de sangue, estava com um pouco de fraqueza ontem [quarta-feira], achava que estava com um pouco de infecção também. Tomei agora um antibiótico. Depois de 20 dias dentro de casa, a gente pega outros problemas, peguei mofo, mofo no pulmão deve ser", disse Bolsonaro sem informar mais detalhes.
Horas antes, porém, Bolsonaro montou em um cavalo, deixou a máscara no queixo e tocou as mãos de apoiadores durante uma viagem que fez ao interior de Piauí e Bahia.
De acordo com a Secretaria-Geral, em 24 de julho, 31 dos 3.400 servidores da Presidência da República estavam afastados do trabalho por terem apresentado resultado positivo para Covid-19.
Ainda de acordo com a pasta, mais de 50% dos servidores estão em trabalho remoto ou em escala de revezamento.

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