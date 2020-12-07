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Nova presidência

'Vou escolher nos próximos dias', diz Maia sobre nome de sucessor

Mais cedo, Maia disse que a decisão do STF de impedir uma eventual tentativa de se reeleger na presidência da Câmara 'não muda em nada' seus planos.

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 17:48
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados
Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira (7), que o nome que terá o apoio dele na sucessão da presidência da Casa deverá ser anunciado o mais breve possível. "Acho que está mais do que na hora", afirmou. Mais cedo, Maia disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de impedir uma eventual tentativa de se reeleger na presidência da Câmara "não muda em nada" seus planos.
"Vou escolher nos próximos dias, dentro da aliança que estamos construindo desde setembro", afirmou. Na lista de deputados que poderão ter o apoio do grupo dele para a candidatura, estão Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Baleia Rossi (MDB-SP), Elmar Nascimento (DEM-BA), Luciano Bivar (PSL-PE) e Marcos Pereira (Republicanos-SP).
Perguntado sobre como a oposição entraria nas negociações, Maia declarou que o importante para essa ala é a independência do Executivo, algo que "une" seus aliados e a esquerda. "O mais importante é a construção do movimento de uma Câmara livre", prosseguiu. O presidente da Câmara afirmou ainda que tem confiança em todos os possíveis nomes, mas considerou que o desafio é ter um candidato que mantenha "um bloco tão grande" de pé.

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