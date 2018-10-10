Votos em berços políticos impulsionam eleição de deputados no ES

Assembleia Legislativa contará em 2019 com parlamentares campeões de votos em seus municípios Crédito: Gazeta Online

Os redutos políticos tiveram grande peso para eleger (ou reeleger) os deputados que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa a partir do próximo ano. Dos 30 deputados estaduais que entraram pelo pleito do último domingo (7), nove tiveram pelo menos metade dos votos oriundos de um único município do Estado.

O caso mais emblemático veio da Serra. Os moradores do município foram responsável por 10.693 votos dos 12.095 que o deputado estadual eleito Alexandre Xambinho recebeu, o que representa 88,41% do total.

Xambinho é vereador do município desde 2012 e, na época, foi o vereador mais jovem eleito na Grande Vitória. Ele conseguiu a reeleição em 2016 e, agora, ocupará o cargo de deputado estadual.

Outra cidade que elegeu praticamente sozinha um deputado foi Guarapari. Nesse caso, o beneficiado foi Carlos Von (Avante), que nunca ocupou nenhum cargo eletivo.

"Depois de participar de quatro campanhas, essa foi a primeira eleição que eu conquistei. Eu sabia que poderia ser eleito aqui, por isso concentrei quase toda a minha campanha em Guarapari e nos municípios vizinhos", conta. Segundo ele, com dinheiro curto, não foi possível estender os esforços para locais mais distantes.

Em 2016, Von foi candidato a prefeito da cidade pela segunda vez, quando perdeu a eleição por apenas 154 votos para Edson Magalhães. Enquanto candidato a deputado estadual, 87,78% dos votos que recebeu vieram de seus conterrâneos, a quem ele promete retribuir.

"Vamos nos reunir com lideranças e identificar as principais demandas e, a partir daí, fazer as reivindicações para saber o que podemos fazer junto ao governo para ajudar Guarapari e região", afirma.

REELEIÇÃO

Eleito para o quarto mandato seguido na Assembleia Legislativa, Doutor Hércules (MDB) obteve 85,78% de seus votos em Vila Velha.

Segundo ele, não é a primeira vez que o município canela-verde o elege. "Todas as quatro vezes que fui candidato a deputado, eu tive a maioria dos votos em Vila Velha. O pessoal lá me conhece, sabe do meu trabalho", explica.

Ele afirma que a popularidade na cidade vem da época em que era vereador no município. "Fui vereador em Vila Velha cinco vezes e eleição de vereador é uma eleição de vizinho: as pessoas só votam em quem elas conhecem. Elas querem saber do comportamento da pessoa", diz o deputado.

Por conta dessa proximidade, Doutor Hércules afirma que sequer fez campanha fora de seu domicílio. A minha votação nas outras cidades é muito pequena. Eu não vou nos outros municípios fazer campanha. É em Vila Velha que eu moro, que meus filhos moram. É onde sou conhecido, afirma.

FEDERAL

Na eleição dos deputados federais, a distribuição dos votos foi mais homogênea entre as cidades capixabas. No entanto, alguns se destacaram como é o caso de Sérgio Vidigal (PDT). Dos 73.030 votos que recebeu, 46.504 vieram de eleitores da Serra, ou seja, 63,67% do total.

Vidigal foi eleito prefeito da Serra três vezes, entre 1997 e 2004, e novamente em 2008, quando obteve 94,21% dos votos válidos.

Outro ex-prefeito também contou com os votos de sua cidade para alcançar a reeleição na Câmara Federal. Helder Salomão comandou o Executivo municipal de 2005 à 2012. Dos 73.384 votos que teve neste ano, 44,43% vieram de Cariacica.