Voto útil pode ser decisivo nas eleições deste ano

Palácio do Planalto: candidatos tentam atrair simpatizantes de esquerda e direita Crédito: ROBERTO STUCKERT FILHO/PR

Jair Bolsonaro (PSL) e a do PT, que tinha a marca de Lula, e deve ser assumida por Fernando Haddad. A campanha eleitoral para a Presidência da República tem demonstrado que embora haja um número elevado de candidaturas postas, com 13 no total, as atenções devem permanecer concentradas em duas candidaturas antagônicas: a de(PSL) e a do PT, que tinha a marca de Lula, e deve ser assumida por

A menos de um mês da votação e com um cenário ainda muito imprevisível, o chamado voto útil poderá ser ainda mais expressivo e decisivo neste pleito. O voto com o formato anti-PT ou anti-Bolsonaro deve ser a opção de muitos eleitores, ainda no primeiro turno, para evitar que o candidato de pensamento oposto vença, na avaliação de analistas políticos.

O voto útil não é novidade nem exclusividade deste pleito. De acordo com o doutor em Ciência Política e professor da Ufes Ueber José de Oliveira, ele pode se manifestar de duas maneiras: uma é quando o eleitor desejava votar no candidato A, mas opta pelo B, por este ser mais competitivo e estar um pouco próximo de seu pensamento político. A outra é quando o eleitor deixa de votar em um nome preferido para escolher aquele que tem mais chances de derrotar o candidato que ele mais rejeita.

voto tático. Todo eleitor, independentemente de sua formação educacional, faixa etária ou renda, realiza cálculos racionais na hora de definir seu voto. Esse cálculo baseia-se em um aspecto elementar: o eleitor não quer perder, e é pragmático no melhor sentido da palavra, explicou. É umtático. Todo eleitor, independentemente de sua formação educacional, faixa etária ou renda, realiza cálculos racionais na hora de definir seu voto. Esse cálculo baseia-se em um aspecto elementar: o eleitor não quer perder, e é pragmático no melhor sentido da palavra, explicou.

Ciro Gomes (PDT) no 1º turno. No entanto, em um eventual segundo turno com a presença do petista Fernando Haddad, prefere votar em qualquer candidato, até mesmo em Bolsonaro. O voto útil como forma de rejeição nem sempre guarda coerência no aspecto ideológico-partidário. O motoboy Igor Moreira, de 38 anos, pretende votar em(PDT) no 1º turno. No entanto, em um eventual segundo turno com a presença do petista Fernando Haddad, prefere votar em qualquer candidato, até mesmo em Bolsonaro.

O PT já teve a chance dele, teve envolvimento com corrupção, já causou muita confusão com um impeachment. Mesmo eu não acreditando no que Bolsonaro promete, acho que seria menos pior, argumentou.

A parcela de pessoas que pretende votar branco, nulo ou ainda não se decidiu está em 28%, de acordo com a pesquisa nacional do Ibope, da última quarta-feira.

No entanto, para o professor Ueber, esses eleitores ainda poderão fazer a diferença, já que majoritariamente a população procrastina ao máximo e decide o voto em definitivo nos dias que antecedem o pleito. E mesmo aqueles que não optarem por ninguém no 1º turno podem tentar fazer a diferença no 2º turno, como é o caso da enfermeira Hérika Leite, de 25 anos.

Vou votar nulo. Mas não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. Não o acho convincente, e ele pioraria a situação do Brasil. Se for preciso, voto em qualquer um para ele não ganhar, afirmou.

Para os especialistas, mesmo com as indefinições, tudo indica que o segundo turno deve ser um embate entre esquerda e direita, mesmo sem a presença do PT ou de Bolsonaro.

INCERTEZA

Os pré-candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB) Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) Crédito: Montagem Gazeta Online

Marina Silva (Rede), Ciro Gomes ou Geraldo Alckmin (PSDB), mas ficaria tecnicamente empatado com Haddad. De acordo com a última pesquisa Ibope, nas simulações de 2º turno, Bolsonaro perderia por cerca de 10 pontos percentuais se os adversários fossem(Rede), Ciro Gomes ou Geraldo Alckmin (PSDB), mas ficaria tecnicamente empatado com Haddad.

Na avaliação do diretor do Instituto de Estudos Estratégicos da UFF e cientista político, Eurico Figueiredo, mesmo com esse resultado não é possível apontar se o anti-Bolsonaro é mais forte que o anti-PT.

Alckmin, que fazia uma campanha contra Bolsonaro, precisou recuar e traçar nova estratégia. O cenário, que já estava incerto, ganhou novos contornos de imprevisibilidade na última quinta-feira, quando o candidato do PSL foi atacado com uma facada em Minas Gerais., que fazia uma campanha contra Bolsonaro, precisou recuar e traçar nova estratégia.

Outro fator que ainda não está claro é a capacidade de Lula transferir votos para Haddad. Se ele chegar ao patamar de Bolsonaro nas pesquisas, pode reavivar o sentimento do anti-PT logo no 1º turno, retirando votos de Marina, Alckmin e João Amoêdo (Novo), analisou Figueiredo.

Estratégia é desqualificar rivais com foco no medo

Apostando que boa parte dos eleitores vai utilizar o voto útil para se posicionar na escolha do futuro presidente, os candidatos também têm focado em estratégias para evitar perder votos, por conta da polarização, e tentar conquistar justamente este perfil de eleitor, seja o simpatizante da direita ou da esquerda.

João Amoêdo (Novo), Alvaro Dias (Podemos) e Henrique Meirelles (MDB), o tucano Geraldo Alckmin adotou postura de ataque a Jair Bolsonaro nas últimas semanas  posicionamento que deve ficar suspenso até a recuperação do candidato do PSL , mas explora também o receio dos brasileiros ante o possível retorno do PT. Disputando voto com nomes como(Novo),(Podemos) e(MDB), o tucano Geraldo Alckmin adotou postura de ataque a Jair Bolsonaro nas últimas semanas  posicionamento que deve ficar suspenso até a recuperação do candidato do PSL , mas explora também o receio dos brasileiros ante o possível retorno do PT.

No fundo, muita gente está votando no Bolsonaro como anti-PT. O PT vai poupar o Bolsonaro. Eles só batem em mim. Tudo que eles querem é um segundo turno com Bolsonaro, disse Alckmin, na última semana.

No campo da extrema direita, apoiadores de Bolsonaro têm viralizado nas redes sociais a mensagem de que ele é o único candidato que tem a chance real de derrotar a esquerda já no primeiro turno, desencorajando o eleitor a votar em nomes pouco competitivos, como Amoêdo. É jogar o voto fora e favorecer a esquerda, argumenta o texto.

Enquanto isso, no outro espectro, Ciro Gomes (PDT) também aposta no voto anti-Bolsonaro e tenta ganhar espaço em Estados com eleitorado tradicionalmente petista. Em seu roteiro de campanha desta semana constam cinco Estados do Nordeste.

RADICALIZAÇÃO

Para o cientista político da PUC Minas Róbson Sávio Reis, caminha-se para um método de marketing mais radicalizado, iniciado na campanha de 2014.

Ao invés de se falar no candidato, sua proposta ou projeto, tenta-se desqualificar o adversário a qualquer custo ou criar bolhas entre os que pensam de forma igual, para formar um exército de multiplicadores, explicou.

ANÁLISE

Necessidade de votar

Houve uma narrativa de criminalização da política nos últimos anos, pregando que todos os políticos e partidos são corruptos, e que o cidadão não tem o que fazer. Isso promove um afastamento do eleitor das decisões e é tão complexo nestas eleições porque além do voto anti-PT e anti-Bolsonaro, há a ausência de Lula no pleito, que faz com que eleitores muito fiéis a ele não queiram votar ou anulem o voto. Acredito em um fenômeno do voto útil muito forte no 2º turno, que ainda está totalmente em aberto.