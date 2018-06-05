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Eleições 2018

'Voto impresso não é inconstitucional', diz Gilmar Mendes

Na véspera do STF julgar uma ação que questiona a implantação do voto impresso nas próximas eleições, o ministro afirma, porém, que medida precisa ser implantada com o 'tempo adequado'

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 19:13
Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Na véspera do Supremo Tribunal Federal (STF) julgar uma ação que questiona a implantação do voto impresso nas próximas eleições, o ministro Gilmar Mendes disse, nesta terça-feira (5), que a impressão não é inconstitucional, mas esbarra em uma série de dificuldades operacionais e precisa ser implantada com o tempo adequado.
O uso do voto impresso para as eleições 2018 foi aprovado pelo Congresso em 2015, na minirreforma política.
Na tarde desta quarta-feira (6) está previsto no STF o julgamento de uma ação da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, contra a adoção do voto impresso nas próximas eleições. Para Raquel, a reintrodução do voto impresso caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto e significa verdadeiro retrocesso.
O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes, que decidiu submeter o pedido de medida cautelar para barrar o voto impresso diretamente ao plenário da Corte. Na sessão, os ministros do STF discutirão se a impressão do voto ofende o direito ao sigilo de voto e coloca em risco a confiabilidade do sistema eleitoral e a segurança jurídica.
Eu não vejo nenhum problema de pedir o voto impresso, não acho inconstitucional. Agora, temos uma série de dificuldades operacionais, inclusive a urna eletrônica é um jipe. Funciona bem aqui, funciona bem nas aldeias indígenas, no Amazonas, e todo tipo. Se você acopla um módulo impressor, você passa a ter problemas, ressaltou Gilmar Mendes.
EXPERIÊNCIA
O ministro destacou ainda, em conversa com a imprensa, que fez um levantamento sobre experiências passadas para embasar o voto que será lido nesta quarta-feira (6) na sessão plenária do STF. Mendes considerou um caos a implantação do voto impresso no Distrito Federal em 2002.
Em 2002, o voto impresso foi implantado em 150 municípios brasileiros  no Distrito Federal e em Sergipe, todas as seções contaram com a reprodução em papel.
Um relatório da Corte Eleitoral concluiu que a experiência demonstrou vários inconvenientes, nada agregou em termos de segurança ou transparência e o pior: criou problemas. O tribunal apontou que nas seções com voto impresso foram observados filas maiores e um maior porcentual de urnas com defeito.
Eu não acho que seja inconstitucional (o voto impresso), agora realmente exigir que se ponha de imediato na totalidade parece realmente impossível. Daqui a pouco alguém propõe a volta ao voto manual puro. De repente é a solução, né?, ironizou Gilmar.
Para o ministro, com o acoplamento da impressora à urna eletrônica, você passa a ter um outro tipo de aparelho. Ele regurgita, (há) os problemas que nós temos com as nossas impressoras nas nossas casas, observou Gilmar.
Não é impossível (o voto impresso), mas é preciso que se faça com o tempo adequado. (Os parlamentares) Determinaram (a implantação do voto impresso) em 2015, o TSE começou a discutir isso, foi fazendo experimentos, há até uma urna acoplada que o próprio pessoal do TSE desenvolveu, mas isso tudo é muito experimental, concluiu o ministro.

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