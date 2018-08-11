Votar vira desafio em eleição presidencial imprevisível

O Palácio do Planalto, sede do governo federal, terá novo ocupante a partir de janeiro Crédito: Beto Barata/PR

A imagem dos candidatos e os conselhos de amigos e familiares podem ser decisivos na hora do eleitor apertar as teclas da urna eletrônica. E os temas polêmicos, que rendem manchetes, parecem dominar a cena, aparentemente apenas para render manchetes. A escolha por um dos 13 nomes que estão na corrida pela Presidência da República é ainda mais difícil devido ao desgaste das lideranças políticas após escândalos de corrupção. Isso sem contar a fragmentação do país após o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e do ocaso do ex-presidente Lula (PT) que, preso, lidera as pesquisas de intenção de voto. A possibilidade de ele disputar o Palácio do Planalto, no entanto, é mais do que remota.

Se a intenção é que a escolha do candidato seja por um programa mais realista e menos demagógico, como diz o cientista político Roberto Romano, da Unicamp, aqui estão alguns pontos a serem observados:

1 - As propostas dos candidatos sobre temas sensíveis para a população, como educação, saúde, segurança e os rumos da economia.

2 - Se essas propostas são factíveis ou se apenas jogadas para a plateia.

3 - O que o candidato e seu partido já fizeram nessas áreas.

4 - Não se atenha apenas ao programa de governo e à propaganda de TV, normalmente genéricos, sem explicar direito como as promessas de campanha seriam executadas. Acompanhe entrevistas e debates.

"Quanto mais cheio de adjetivos o programa de governo, mais deve-se evitar o candidato", diz a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif.

"Em primeiríssimo lugar o eleitor tem que observar a questão da segurança pública, o que o candidato está pensando em fazer em termos de melhoria do aparato policial e de Justiça no Brasil. Foram 64 mil mortes intencionais em 2017, mais do que em muitos países em guerra. Não se trata de falar apenas em mais prisões e armas, e sim de ter uma política nacional de segurança", afirma Roberto Romano. Uma das questões centrais, segundo ele, é que o governo estabeleça estratégia em parceria com os Estados.

Ele também destaca a questão do saneamento básico. Somente 44,92% do esgoto no Brasil recebem tratamento. "Essa é uma questão de saúde pública. Aliás, tem que ver também o que os candidatos pensam em fazer para melhorar o SUS. Ou se propõem a privatização do sistema de saúde e, se sim, a quem isso beneficiaria", complementa.

Para o também cientista político Sérgio Abranches, a análise das propostas tem um obstáculo: "A limitação maior é que não vejo os candidatos falando  objetivamente  sobre o que pretendem fazer".

É A ECONOMIA?

Se for para apostar em um tema definidor do voto, Abranches escolhe a economia. "Emprego e renda ainda vão dominar a escolha eleitoral este ano. O desemprego de 13 milhões de pessoas e a estagnação da renda, depois de três anos de recessão, incomodam muito", avalia.

Mas, até agora, o assunto não é protagonista. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) lidera as pesquisas de intenção de voto  em cenários sem Lula  mesmo dizendo não entender "nada de economia".

"Quem vai ganhar vai ser aquele que persuadir o eleitor de que vai tirar o Brasil da crise econômica", avalia o cientista político Alberto Carlos Almeida, autor dos livros "A cabeça do eleitor" e "O voto do brasileiro".

Pesquisa do Instituto Futura, de julho, mostra que para os capixabas, a corrupção é o maior problema do país. A questão foi mencionada por quase metade (45,5%) dos entrevistados. Em segundo vem o desemprego, com 10,9%.

Especialistas apontam para clima de incerteza

O candidato que lidera as pesquisas eleitorais em cenários sem o ex-presidente Lula (PT), o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), terá parcos segundos na propaganda de TV e rádio. O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), com o apoio dos partidos do pragmático centrão, sai na frente nesse quesito, mas ainda amarga o quarto lugar na disputa (6% das intenções de voto, de acordo com o último levantamento CNI/Ibope). Há candidatos mais bem posicionados que o tucano (Marina Silva, da Rede, com 13%, e o pedetista Ciro Gomes, com 8%), mas também com pouco tempo de TV. Bolsonaro, por outro lado, tem um exército nas redes sociais  seja formado por componentes orgânicos ou robôs.

Na pesquisa espontânea do Ibope  sem apresentar a lista de candidatos  31% dos entrevistados disseram que vão votar em branco e 28% não souberam ou não quiseram responder.

"É uma eleição mais cheia de incertezas", resume o cientista político Sérgio Abranches.

Todos os presidentes, no primeiro ano de mandato, têm conseguido aprovar o que querem Sergio Abranches - Cientista político

"Esta eleição é crítica. Há a total deslegitimação dos partidos políticos. Antes, havia o PT, mas agora o PT é visto como todos os outros", afirma o também cientista político e professor da Ufes Francisco Albernaz.

Já Alberto Carlos Almeida, que chegou a aconselhar o ex-presidente Lula (PT), mostra no livro "O Voto do Brasileiro" que, desde 2006, o eleitor se comporta de maneira previsível. É uma polarização PT x PSDB, Nordeste x São Paulo. Mas e agora?

"Quem quer votar anti-PT acaba votando no PSDB. Mas agora o Bolsonaro ocupou uma parte do anti-PT. Isso pode voltar para o PSDB por causa do tempo de TV", imagina. Almeida ainda acredita na força dos partidos, apesar de tudo.

EMPREGO E RENDA

Eloina Evangelista Gomes Crédito: Ricardo Medeiros

A dona de casa Eloina Evangelista Gomes, 32 anos, espera que o próximo presidente melhore índices de emprego e renda. "Tem que melhorar muita coisa, mas principalmente emprego e salário. Estou desempregada há dois anos. Fiz cursos de vigilante, de porteira, procurei. Até agora, nada."

PENSAMENTO A LONGO PRAZO

Alexandre Birc Crédito: Ricardo Medeiros

O estudante de Direito Alexandre de Azevedo Bic, 31 anos, quer investimentos em educação. "Que o presidente invista em Educação, algo a longo prazo, e com menos populismo."

Nem toda promessa pode ser cumprida

Ainda que as propostas sejam, até o momento, escassas, elas devem surgir no decorrer da campanha presidencial que, oficialmente, começa na próxima quinta-feira. A questão é a distância que separa as promessas do que efetivamente pode ser realizado pelo futuro  ou futura  chefe do Executivo federal.

A economista Zeina Latif alerta que, apesar de o primeiro ano de mandato, no caso 2019, ser o período em que o presidente tem mais força política para executar as medidas que julgar prioritárias, o cobertor deve ser curto. "Tem que observar quão pé no chão o candidato está, no sentido de reconhecer os desafios fiscais, de não prometer de forma irresponsável aumento de gastos. Não vai ter lua de mel. Quem chegar já vai ter que aprovar a reforma da Previdência no primeiro ano", avisa.

A despesa com pessoal e encargos está estimada em R$ 322 bilhões no ano que vem. Com o Regime Geral de Previdência serão mais R$ 635,4 bilhões. Já as despesas discricionárias  que o governo pode cortar  devem ficar em torno de R$ 85 milhões, de acordo com projeções da equipe econômica da gestão atual, como registrou o jornal O Globo na última quinta-feira.

APOIO

E o presidente precisa contar com o apoio do Congresso Nacional para aprovar medidas. Pode até impor algumas delas por meio de medida provisória, mas como o nome já diz, isso não dura muito tempo. Ao fim, o apoio de deputados federais e senadores é crucial. Para aprovar projetos de lei exige-se a maioria simples. Já para Proposta de Emenda à Constituição (PEC)  caso da reforma da Previdência  são necessários dois turnos de votação em cada uma das Casas legislativas, com os votos favoráveis de 3/5 dos parlamentares (o que equivale a 308 deputados e 49 senadores).

"Todos os presidentes, desde 1988, no primeiro ano de mandato têm conseguido aprovar o que querem. A agenda prioritária nos três, quatro primeiros meses de governo eles aprovaram. Fernando Collor aprovou aquele plano econômico dele absurdo; Fernando Henrique aprovou o resto do Plano Real e fez uma reforma administrativa; Lula aprovou reforma da Previdência do setor público e a Dilma regulamentou essa reforma. Tudo no primeiro ano", lembra o cientista político Sérgio Abranches.

"Com o volume de votos, a legitimidade, a expectativa, o presidente tem muita força. Depois essa força começa a depender mais da coalizão de partidos e da forma como o presidente a lidera", complementa.

OPINIÃO DE A GAZETA

A encruzilhada de 2018

Esta é a eleição mais imprevisível dos últimos 30 anos. O Brasil pode eleger um candidato que vai promover reformas, equilibrar as contas públicas e permitir a retomada do crescimento econômico. Ou pode enveredar por um populismo de esquerda ou de direita, com risco de minar ainda mais a confiança externa e agravar a crise. O país tem grandes desafios, como desemprego, desigualdade e insegurança. O eleitor deve examinar bem as promessas de cada candidato, para decidir que rumo tomar.

ANÁLISE

Francisco Albernaz, cientista político

Politização com falta de informação

A ciência política não conseguiu definir com clareza quais são os critérios que podem melhorar a escolha do candidato. O eleitor não é uma coisa homogênea. Há os recortes por renda, escolaridade, faixa etária. Mas a pessoa decide na última hora, via cabo eleitoral, por indicação de rede pessoal ou por interesse particular. A relação do eleitor com o candidato é muito pequena. Há o voto retrospectivo, que é importante e leva em conta a história do candidato. Esta eleição agora é crítica. Tem muita coisa em jogo. Há a total deslegitimação dos partidos políticos. O eleitor médio não é radical. Apesar de haver uma certa radicalização, não é da maioria dos eleitores. Há uma politização com falta de informação.

CONHEÇA OS 13 PRESIDENCIÁVEIS

GERALDO ALCKMIN (PSDB)

Idade: 65 anos

Ex-governador de São Paulo. Disputa a Presidência pela segunda vez.

Vice: Ana Amélia (PP)

LULA (PT)

Idade: 72 anos

Ex-presidente, preso e condenado, deve ser barrado pela Ficha Limpa.

Vice: Fernando Haddad (PT)

JAIR BOLSONARO (PSL)

Idade: 63 anos

Capitão da reserva do Exército e deputado federal por 27 anos.

Vice: General Mourão (PRTB)

MARINA SILVA (REDE)

Idade: 60 anos

Ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente no governo Lula (PT).

Vice: Eduardo Jorge (PV)

ALVARO DIAS (PODEMOS)

Idade: 73 anos

Atualmente é senador e já foi governador do Paraná.

Vice: Paulo Rabello de Castro (PSC)

JOÃO AMOÊDO (NOVO)

Idade: 55 anos

Empresário. Disputará em outubro sua primeira eleição.

Vice: Christian Lohbauer (NOVO)

CABO DACIOLO (PATRIOTA)

Idade: 42 anos

Cabo da reserva do Corpo de Bombeiros. É deputado federal.

Vice: Suelene Nascimento (Patriota)

HENRIQUE MEIRELLES (MDB)

Idade: 72 anos

Ex-presidente do Banco Central (governo Lula) e ex-ministro da Fazenda (Temer).

Vice: Germano Rigotto (MDB)

GUILHERME BOULOS (PSOL)

Idade: 36 anos

Membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Sem-Teto (MTST).

Vice: Sônia Guajajara (PSOL)

CIRO GOMES (PDT)

Idade: 60 anos

Ex-governador do Ceará. Ex-ministro da Fazenda (Itamar) e da Integração (Lula).

Vice: Kátia Abreu (PDT)

VERA LÚCIA (PSTU)

Idade: 50 anos

Cientista social. Candidata a prefeita de Aracaju em 2012.

Vice: Hertz Dias (PSTU)

JOSÉ MARIA EYMAEL (DC)

Idade: 78 anos

Ex-deputado federal. Disputou a Presidência por quatro vezes.

Vice: Helvio Costa (PSDC)

JOÃO GOULART FILHO (PPL)

Idade: 61 anos

Ex-deputado estadual (RS), é filho do ex-presidente João Goulart.