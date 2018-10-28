Votação já foi encerrada em 16 países no exterior

Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas | Arquivo

A votação dos brasileiros no exterior já foi encerrada em ao menos 15 países, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O processo foi concluído nos seguintes países: Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Hong Kong, Timor Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia e Nepal.

A primeira cidade a fechar as urnas foi Wellington, capital da Nova Zelândia, onde as eleições terminaram às 2h da manhã do Brasil. Os votos computados no exterior são encaminhados pelas embaixadas ao Tribunal Regional Eleitoral do DF, que totaliza a votação destes países e encaminha ao TSE.

Ao todo, 500.727 eleitores brasileiros que residem no exterior estão aptos a votar neste ano, número que é 41,3% maior que o das eleições de 2014, quando estavam aptos para votar no exterior 354.184 eleitores.