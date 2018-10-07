Votação de brasileiros no exterior é encerrada em 18 países

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que a votação para eleitores que estão no exterior foi encerrada em 18 países. De acordo com o TSE, o balanço se refere aos locais de votação, em geral as próprias embaixadas do Brasil, nos quais o pleito foi fechado às 10h, horário de Brasília, e que estão cerca de dez horas à frente no fuso horário.
De acordo com o boletim, a votação já terminou na Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Honk Kong, Timor Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia, Nepal, Omã e Emirados Árabes.
Os 500 mil eleitores que estão aptos a votar fora do país em 99 nações votaram somente para o cargo de presidente da República. O resultado da votação no exterior será divulgado somente após o término da votação no Brasil.