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Votação de brasileiros no exterior é encerrada em 18 países

Resultado será divulgado somente após o término da votação no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 13:45

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 13:45

Os 500 mil eleitores que estão aptos a votar fora do país em 99 nações votaram somente para o cargo de presidente da República Crédito: Edson Chagas
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou há pouco que a votação para eleitores que estão no exterior foi encerrada em 18 países. De acordo com o TSE, o balanço se refere aos locais de votação, em geral as próprias embaixadas do Brasil, nos quais o pleito foi fechado às 10h, horário de Brasília, e que estão cerca de dez horas à frente no fuso horário.
De acordo com o boletim, a votação já terminou na Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Honk Kong, Timor Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia, Nepal, Omã e Emirados Árabes.
Os 500 mil eleitores que estão aptos a votar fora do país em 99 nações votaram somente para o cargo de presidente da República. O resultado da votação no exterior será divulgado somente após o término da votação no Brasil.
> Guia do eleitor: onde votar, ordem da votação, ficha dos candidatos e mais

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