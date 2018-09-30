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Eleições 2018

Voo de Bolsonaro é tomado por tumulto, vaias e aplausos

Aos gritos de 'ele não' e 'ele sim', presidenciável do PSL viajou cercado de policiais no voo de São Paulo ao Rio, após alta do hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 21:41

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 21:41

Avião que transportou Bolsonaro neste sábado (30) Crédito: Divulgação
O voo comercial do presidenciável nas eleições 2018 Jair Bolsonaro (PSL) de São Paulo ao Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 29, foi tomado por tumulto, vaias e aplausos. Duas pessoas se retiraram do voo, uma por achar que o avião não teria segurança, citando a morte do candidato à presidência em 2014, Eduardo Campos, e outra por não gostar do candidato. O voo atrasou 20 minutos por conta da presença de Bolsonaro. Segundo passageiros que estavam no voo, ele foi o último a entrar no avião da companhia Gol e o primeiro a sair. Carros da Polícia Federal buscaram o candidato ainda na pista de desembarque do aeroporto.
Antes de Bolsonaro entrar no avião, passageiros se exaltaram ao saber que o presidenciável estava no voo. Alguns vibraram, outros gritaram "ele não", em referência aos protestos contra ele neste sábado. Um dos passageiros chegou a gritar "viva coronel Ustra", em referência ao agente da ditadura acusado de tortura. Alguns pediram calma e outros reclamaram da demora do avião a decolar.
Bolsonaro ficou na primeira cadeira, cercado de policiais. Os agentes também se espalharam pelo avião e bloqueavam quem passava perto da fileira do presidenciável. Os policiais também acompanhavam os passageiros que queriam ir ao banheiro até a porta. Por conta do caos, funcionários da empresa aérea pediam calma a todo momento aos passageiros. Bolsonaro chegou a se virar uma vez e acenou para passageiros.
Alguns veículos de comunicação acompanharam o voo, outros ouviram da Gol que o voo não teria fila de espera por conta de Bolsonaro. O candidato não quis dar entrevistas. Segundo o presidente do partido, Gustavo Bebianno, Bolsonaro estava um pouco "ofegante". O único filho que acompanhou a comitiva foi o vereador Carlos Bolsonaro.
O candidato do PSL retornou para casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, após 23 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a atentado sofrido com faca durante campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, no último dia 6. Ele passou por uma cirurgia na Santa Casa de Juiz de Fora e um segundo procedimento emergencial em São Paulo.

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