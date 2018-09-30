Voo de Bolsonaro é tomado por tumulto, vaias e aplausos

Avião que transportou Bolsonaro neste sábado (30) Crédito: Divulgação

O voo comercial do presidenciável nas eleições 2018 Jair Bolsonaro (PSL) de São Paulo ao Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 29, foi tomado por tumulto, vaias e aplausos. Duas pessoas se retiraram do voo, uma por achar que o avião não teria segurança, citando a morte do candidato à presidência em 2014, Eduardo Campos, e outra por não gostar do candidato. O voo atrasou 20 minutos por conta da presença de Bolsonaro. Segundo passageiros que estavam no voo, ele foi o último a entrar no avião da companhia Gol e o primeiro a sair. Carros da Polícia Federal buscaram o candidato ainda na pista de desembarque do aeroporto.

Antes de Bolsonaro entrar no avião, passageiros se exaltaram ao saber que o presidenciável estava no voo. Alguns vibraram, outros gritaram "ele não", em referência aos protestos contra ele neste sábado. Um dos passageiros chegou a gritar "viva coronel Ustra", em referência ao agente da ditadura acusado de tortura. Alguns pediram calma e outros reclamaram da demora do avião a decolar.

Bolsonaro ficou na primeira cadeira, cercado de policiais. Os agentes também se espalharam pelo avião e bloqueavam quem passava perto da fileira do presidenciável. Os policiais também acompanhavam os passageiros que queriam ir ao banheiro até a porta. Por conta do caos, funcionários da empresa aérea pediam calma a todo momento aos passageiros. Bolsonaro chegou a se virar uma vez e acenou para passageiros.

Alguns veículos de comunicação acompanharam o voo, outros ouviram da Gol que o voo não teria fila de espera por conta de Bolsonaro. O candidato não quis dar entrevistas. Segundo o presidente do partido, Gustavo Bebianno, Bolsonaro estava um pouco "ofegante". O único filho que acompanhou a comitiva foi o vereador Carlos Bolsonaro.