Você conhece os Inclumojis?

Emojis inspirados em pessoas que têm síndrome de Down foram lançados para promover a inclusão na internet Crédito: Reprodução

A Apae de Porto Alegre e a APABB-RS (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade) se uniram para lançar os Inclumojis, emojis inspirados em pessoas com síndrome de Down.

O projeto busca visibilidade para a condição causada pela trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Down é a ocorrência genética mais comum no mundo, registrada uma vez para cada 700 nascimentos. Não há nenhuma relação com etnia, país, religião ou condição econômica.

Além de incentivar o debate sobre inclusão, as novas carinhas possibilitam que essas pessoas se comuniquem por meio de ícones com os quais se identificam, afirmam as instituições que criaram os Inclumojis.

As figuras estão disponíveis em Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Para usar, selecione a ferramenta de inclusão de GIFs na mensagem, digite Inclumojis e escolha uma das três carinhas.