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Você conhece os Inclumojis?

Emojis inspirados em pessoas que têm síndrome de Down foram lançados para promover a inclusão na internet. As famosas 'carinhas' dominam as redes sociais e os aplicativos de mensagens. Apenas no Facebook, mais de 60 milhões são publicadas diariamente.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 15:29

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 15:29

Emojis inspirados em pessoas que têm síndrome de Down foram lançados para promover a inclusão na internet Crédito: Reprodução
A Apae de Porto Alegre e a APABB-RS (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade) se uniram para lançar os Inclumojis, emojis inspirados em pessoas com síndrome de Down.
O projeto busca visibilidade para a condição causada pela trissomia do cromossomo 21. A síndrome de Down é a ocorrência genética mais comum no mundo, registrada uma vez para cada 700 nascimentos. Não há nenhuma relação com etnia, país, religião ou condição econômica.
> Willian e Montillo homenageiam filhos com Síndrome de Down na web
> Brasil lidera índice de universitários com Síndrome de Down
Além de incentivar o debate sobre inclusão, as novas carinhas possibilitam que essas pessoas se comuniquem por meio de ícones com os quais se identificam, afirmam as instituições que criaram os Inclumojis.
As figuras estão disponíveis em Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Para usar, selecione a ferramenta de inclusão de GIFs na mensagem, digite Inclumojis e escolha uma das três carinhas.
Na página do projeto, www.inclumojis.com, há um tutorial e informações sobre as duas associações.

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