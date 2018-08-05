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Ameaças

Viúva de Marielle pede proteção a órgão internacional

Mônica relatou episódios recentes de ameaça e perseguição de carros, à noite

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 00:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 00:26
Marielle Franco, assassinada a tiros no Rio no dia 14 de maio, ao lado da esposa, Mônica Benício Crédito: Arquivo pessoal
A arquiteta Mônica Benício, de 32 anos, viúva da vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL), afirmou que tem sofrido ameaças e, em razão delas, pediu proteção à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA).
A notícia foi divulgada neste sábado, 4, pelo jornal O Globo, ao qual Mônica relatou episódios recentes de ameaça e perseguição de carros, à noite. Até a noite deste sábado, a reportagem não conseguiu contato com a arquiteta.
O caso de Marielle - assassinada em 14 de março, no centro do Rio, junto com o motorista Anderson Gomes - está sendo acompanhado pela CIDH, que em 8 de maio promoveu uma audiência para discutir o crime e cobrar providências do governo brasileiro.

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