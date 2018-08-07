Viu uma informação estranha sobre a eleição presidencial? Mande pra gente

Está no ar o projeto Comprova, coalizão formada por 24 importantes veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação e os conteúdos enganosos que circulam na internet neste período eleitoral. O Gazeta Online é um dos parceiros do projeto e já atua colaborando com as demais redações.

Os capixabas podem participar sugerindo conteúdos suspeitos para verificação e denunciando informações facilmente apontadas identificadas como falsas. Basta enviar uma mensagem para o WhatsApp do projeto: (11) 97795-0022 . O número é de São Paulo, mas a equipe do Gazeta Online dedicada ao Comprova tem acesso às mensagens. Não deixe de adicionar o número à lista de contatos do seu telefone.

O trabalho é voltado à eleição presidencial. Não vai se debruçar sobre informações relacionadas às disputas eleitorais nos Estados. Para a cobertura da briga pelo governo do Espírito Santo, os veículos da Rede Gazeta terão as próprias estratégias

Entre os 24 veículos da coalizão estão veículos como Folha de S. Paulo, Estadão, Veja, Gazeta do Povo, Band, SBT, UOL, Poder 360, Revista Piauí e Jornal do Commercio.

Projeto Comprova reúne 24 veículos de imprensa do Brasil Crédito: Vinícius Valfré

O projeto Comprova, coalizão formada por 24 importantes veículos de imprensa de todo o Brasil para combater a desinformação no período eleitoral, está no ar desde ontem. A Rede Gazeta, por meio do Gazeta Online, é um dos parceiros do grupo e vai atuar de maneira conjunta com as demais redações.

Mas o que será verificado pela coalizão? Textos, áudios, vídeos, imagens, "memes" e publicações nas redes sociais que, de alguma forma, estão relacionados com a eleição presidencial deste ano. Os conteúdos verificados pelo projeto estarão disponíveis no site www.projetocomprova.com.br em formato de ficha técnica.

Projeto Comprova reúne redações de todo o Brasil para combater a desinformação na internet. Crédito: Reprodução

As informações comprovadamente falsas serão desmentidas. Qualquer verificação só é publicada quando pelo menos três veículos distintos concordam com o processo de verificação. As checagens vão explicar por que a informação é falsa e como ela foi distribuída na internet.

Não está no escopo do projeto a verificação de discursos dos candidatos a presidente da República.

A coalizão é coordenada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). O projeto é uma iniciativa do First Draft, um projeto do Centro Shorenstein da Harvard Kennedy School.

Alemanha e do Reino Unido, também no ano passado. O First Draft formou uma coalizão para combater a desinformação nas eleições da França, em 2017, e firmou parcerias com agências de checagem de fatos nas eleições dae do, também no ano passado.

Com cerca de 120 milhões de brasileiros usando o WhatsApp, essa é a principal plataforma de comunicação para a maioria das pessoas no país. Assim, todo tipo de informação flui pela plataforma, incluindo a desinformação, disse Claire Wardle, que lidera o First Draft.

Para o presidente da Abraji, Daniel Bramatti, o canal de participação via WhatsApp reforça e amplia o caráter colaborativo do projeto. Como o WhatsApp não é uma rede aberta e seu conteúdo é criptografado, só com a ajuda dos usuários poderemos responder ao conteúdo enganoso que circula na plataforma, observou.

Os leitores devem salvar o número do WhatsApp entre os contatos do celular e, então, enviar uma mensagem com o pedido de checagem.

Além dos profissionais das 24 redações, pesquisadores da Harvard Kennedy School investigarão os padrões de circulação de conteúdo enganoso.

Parceiros institucionais incluem a Abraji, a ANJ (Associação Nacional de Jornais), o escritório do Centro David Rockefeller para Estudos Latino-Americanos da Universidade de Harvard, o Projor, a agência Aos Fatos e a RBMDF Advogados. Os parceiros de tecnologia incluem CrowdTangle, NewsWhip, Torabit, Twitter e WhatsApp.