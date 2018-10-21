Vitória e Vila Velha têm ato a favor de Bolsonaro

Dois atos pró-Bolsonaro reuniram milhares de pessoas na tarde deste domingo (21) em Vitória e Vila Velha. Um grupo de manifestantes se reuniram em um posto de gasolina em Vila Velha e seguiu em passeata até a Praça do Papa, na capital capixaba, passando pela Terceira Ponte.
No Morro do Moreno, em Vila Velha, foram penduradas bandeiras do Brasil. Manifestantes bloquearam as duas faixas da Terceira Ponte, no sentido Vitória. O grupo que saiu de Vila Velha, encontrou com manifestantes a favor do Bolsonaro na Praça do Papa, em Vitória. O ato terminou terminou por volta das 17 horas na Praça do Papa, em Vitória.
A organização informou que o evento reuniu cerca de 110 mil pessoas. De acordo com a Polícia Militar, 40 mil pessoas fizeram parte do evento.
Manifestantes bloqueiam as duas vias da Terceira Ponte, sentido Vitória. Veja vídeo:
Manifestantes chegam à Praça do Pedágio, em Vitória: