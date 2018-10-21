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Manifestação

Vitória e Vila Velha têm ato a favor de Bolsonaro

Um grupo saiu de Vila Velha em passeata até a praça do Papa em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 14:29

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 14:29

Dois atos pró-Bolsonaro reuniram milhares de pessoas na tarde deste domingo (21) em Vitória e Vila Velha. Um grupo de manifestantes se reuniram em um posto de gasolina em Vila Velha e seguiu em passeata até a Praça do Papa, na capital capixaba, passando pela Terceira Ponte.
> Veja galeria de fotos de ato a favor do Bolsonaro
No Morro do Moreno, em Vila Velha, foram penduradas bandeiras do Brasil. Manifestantes bloquearam as duas faixas da Terceira Ponte, no sentido Vitória. O grupo que saiu de Vila Velha, encontrou com manifestantes a favor do Bolsonaro na Praça do Papa, em Vitória. O ato terminou terminou por volta das 17 horas na Praça do Papa, em Vitória.
> Apoiadores de Bolsonaro fazem ato a favor do candidato pelo país
A organização informou que o evento reuniu cerca de 110 mil pessoas. De acordo com a Polícia Militar, 40 mil pessoas fizeram parte do evento.
Manifestantes bloqueiam as duas vias da Terceira Ponte, sentido Vitória. Veja vídeo: 
Manifestantes chegam à Praça do Pedágio, em Vitória:
 
Trânsito bloqueado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Praia de Camburi Crédito: Rafael Silva

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