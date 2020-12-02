Vinheta de fim de ano da Globo aposta na tecnologia para aproximar elenco

Nova vinheta da TV Globo, agora sem aglomerações Crédito: Reprodução | Redes sociais

A Globo divulgou a sua vinheta de fim de ano na noite de segunda-feira, 1º. Por conta da pandemia do novo coronavírus, não houve o tradicional encontro de artistas da emissora para a gravação em 2020.

Para 'driblar' o isolamento social, o abraço entre o elenco da emissora foi representado de várias formas como ilustrações, modelagem, 3D, stop motion e marionetes. A narração é da atriz Regina Casé.

"Esse tempo sem abraço vai passar. Mas, até lá, construa esse novo dia de um novo tempo de um jeito diferente. Nesses novos dias que virão as alegrias serão de todos. É só querer, desejar, sonhar, criar. Quando tudo isso passar e um novo tempo chegar, abrace", diz.