Vigilante rende gerente e assalta agência bancária no Rio de Janeiro

Vigilante rende gerente e assalta agência bancária na Tijuca Crédito: Reprodução

O vigilante de uma agência do Santander foi detido e encaminhado para a 19ª DP (Tijuca) após render e roubar a gerente da própria agência bancária em que ele trabalha na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o vigilante, que é novo na agência, aproveitou a confiança da mulher para rendê-la e roubar dois malotes de dinheiro do local. Policiais do 6º BPM (Tijuca) foram acionados e conseguiram deter o vigilante. Ele e a gerente foram encaminhados para a 19ª DP.

Nas redes sociais, moradores da região dizem não ter ouvido tiros, apenas uma movimentação intensa dentro da agência no momento da ação da PM, por volta das 20h.

"Vivemos um surto coletivo! Muito triste! Desemprego, violência! Difícil manter a saúde mental intacta! Desequilíbrios emocionais e Síndrome do Pânico. A sociedade está adoecendo a cada dia! Não sei oque aconteceu mais sei que esta cada dia mais difícil viver no Rio de Janeiro! Qualidade de vida não temos a muito tempo", escreveu uma moradora da Tijuca.

O QUE DIZ O BANCO - VEJA NOTA ABAIXO

O Santander está colaborando com as autoridades e ressalta o profissionalismo e a forma equilibrada e madura dos funcionários da agência, durante e após o evento.