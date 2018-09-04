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Rio de Janeiro

Vigia encontra página de documento do Museu Nacional em calçada

Com as pontas queimadas, o papel em inglês foi devolvido na manhã de terça-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 15:08

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 15:08

Não identificada, a peça foi devolvida pelo homem aos responsáveis pela instituição Crédito: Fábio Teixeira / Agência O GLOBO
O vigia Felipe Silva recuperou um pequeno pedaço do Museu Nacional. Na manhã de segunda-feira ele realizava seu trabalho de ronda quando encontrou uma folha chamuscada no chão. O documento, em inglês, foi entregue na manhã de terça-feira (4).
- Estava andando quando vi o papel no chão, no asfalto. Imaginei que era algo importante, para preservar. É um pequeno pedaço do nosso museu que deu para resgatar.
Silva contou com a ajuda do cientista social Felipe Souza, morador de São Cristóvão que também passava pela região. Os dois juntos conseguiram averiguar que se tratava de algo do museu e armazenaram o material em um saco plástico e um contêiner para preservá-lo.
Não entregamos ontem porque a confusão ainda estava muito grande, comprotestos e tudo mais. Não queríamos colocar o documento em risco - afirmou Souza.
 

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