Vidigal elogia Hartung, mas diz que PDT não é puxadinho do governador

O deputado federal Sérgio Vidigal durante a convenção do PDT Crédito: Carlos Alberto Silva

Na convenção que aprovou o apoio do PDT ao PSB de Renato Casagrande, o presidente do partido pedetista, o deputado federal Sérgio Vidigal, elogiou o atual governo, reiterou ser um aliado do governador Paulo Hartung (MDB), mas ponderou que o seu partido não é um "puxadinho" do emedebista.

"Acho que Paulo Hartung fez um bom trabalho. Como estão as finanças dos Estados vizinhos? Tem Estado pagando salário parcelado. Não podemos deixar de reconhecer qualidades. Não vou falar mal do outro. Do governador Paulo Hartung, fomos e somos aliados. Não somos puxadinho", disse.

Vidigal fez o comentário durante seu discurso na convenção. Em entrevista, reiterou a boa relação com Hartung e disse esperar que a estratégia de Casagrande não seja focada em ataques à atual gestão.

"Não vou me permitir ficar falando mal de alguém com que já estive junto. E não acho que Paulo fez um mal governo. Ele governou em um cenário diferente. Paulo não está sendo comparado com Renato. Nossa expectativa é que ele (Casagrande) fale o que ele propõe para o Espírito Santo", frisou.

O PDT já foi contemplado no primeiro escalão de Hartung. Tem, hoje, Fábio Luiz como subsecretário de Esportes.

TUCANOS NA CONVENÇÃO

O secretário-geral do PSDB, Vandinho Leite, também participou da convenção do PDT. Os tucanos também decidiram apoiar Casagrande na eleição estadual.

Vandinho, que era secretário estadual de Ciência e Tecnologia até renunciar ao cargo para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, também fez elogios a Hartung. O dirigente não acredita em constrangimentos por ser, durante as eleições, ao mesmo tempo, "governo e oposição".

Além da presença no primeiro escalão do governo, os tucanos também têm, até dezembro, o vice-governador do Estado, César Colnago.

"Nas conversas que tivemos com Renato Casagrande, ele tem dito que vai olhar para frente, discutir o futuro. Fazemos parte do atual governo, Colnago é o vice. Nossa aliança com o PSB foi em cima de pontos importantes para que continuemos avançando. Acho que o ex-governador, pelo que tem afirmado, vai olhar para o futuro e pontuar o que ele pensa para que o Estado possa avançar", pontuou.

CASAGRANDE

Quando Vidigal e Vandinho elogiaram Hartung, Casagrande já não estava mais no evento, realizado na Serra. O candidato do PSB passou na convenção rapidamente para agradecer o apoio do PDT e reforçar que fará palanque para o presidenciável Ciro Gomes (PDT) no Estado.

"Quero dar um abraço em todo o PDT. Um abraço de agradecimento, por toda a confiança que vocês têm colocado no projeto que eu estou liderando. Obrigado, Sérgio Vidigal. Obrigado pela coerência política, pelo equilíbrio, pela coragem", afirmou o socialista.

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