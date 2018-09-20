Vídeos foram alterados para parecerem atos de apoio a Bolsonaro

Um vídeo que está sendo difundido nas redes sociais e que mostra uma multidão de pessoas no centro de Campinas (SP) em um ato em "prol da saúde" de Jair Bolsonaro é falso. O vídeo original , gravado no Largo do Rosário, em Campinas, mostra a multidão reunida para assistir à transmissão de uma partida de futebol da Copa do Mundo, mais precisamente do jogo entre Brasil e Sérvia, realizado em 27 de junho deste ano.

O deputado e candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado a faca em 6 de setembro de 2018 e, atualmente, se encontra internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

As informações foram verificadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na internet. A verificação foi liderada por uma equipe formada por Poder 360, Bandnews FM e AFP. Em seguida, passou pelo "crosscheck" de profissionais do Gazeta Online, UOL e outros veículos.

O Comprova verificou outros dois vídeos compartilhados na internet como de atos de campanha de Bolsonaro, mas que não guardam relação com a candidatura do presidenciável.

O segundo vídeo falso que circula no Facebook e em correntes de WhatsApp mostra o candidato Jair Bolsonaro discursando na Esplanada dos Ministério, em Brasília (DF). A corrente diz que a gravação é de uma caminhada realizada no dia 5 de setembro de 2018 e foi finalizada às 14h da mesma data. Isso é falso. O vídeo foi registrado no dia 13 de março de 2016, durante uma manifestação contra a corrupção e pela saída da então presidente Dilma Rousseff (PT).

No dia 5 de setembro de 2018, Bolsonaro esteve no Distrito Federal. Ele participou de uma carreata no centro de Ceilândia e em Taguatinga, não na Esplanada dos Ministérios, que fica no centro de Brasília. A informação consta na agenda do candidato do PSL, enviada à imprensa no dia 2 de setembro.

Em uma das gravações, é possível ver que ele discursou para uma multidão em Taguatinga (DF) e não na Esplanada.

desmentiu, em 18 de setembro, um vídeo que supostamente mostrava um milhão de pessoas manifestando-se em apoio a Bolsonaro em Brasília. A gravação é de uma ato pelo impeachment de Dilma Rousseff, realizado em 2015. O Comprova já, em 18 de setembro, um vídeo que supostamente mostrava um milhão de pessoas manifestando-se em apoio a Bolsonaro em Brasília. A gravação é de uma ato pelo impeachment de Dilma Rousseff, realizado em 2015.