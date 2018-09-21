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Passando a Limpo Eleições

Vídeo tem informação enganosa sobre repressão de Casagrande a professores

Material compartilhado pelo WhatsApp usa imagens de atuações da Polícia Militar em outras manifestações para criticar ex-governador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 01:45

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 01:45

Um vídeo compartilhado no WhatsApp acusa o candidato ao Palácio Anchieta Renato Casagrande (PSB) de ter promovido um caos na educação quando comandou o Estado. O material, no entanto, tem informações enganosas e fora de contexto para dizer que o ex-governador não dialogou com os professores e atuou com repressão contra a categoria.
Em 2014, último ano do governo Casagrande, o magistério realizou protestos, greve e ocupou a Secretaria de Educação (Sedu). O movimento teve o objetivo de reivindicar reajuste salarial, pagamento do piso salarial da categoria, votação direta para diretores escolares e reformulação do plano de carreira. A paralisação, que durou 37 dias, foi considerada a maior dos últimos 13 anos.
Crédito: Mikaella Campos Caldas
No vídeo, Casagrande é criticado por ter enviado a Polícia Militar para coibir, por meio da força, uma manifestação que teria ocorrido em 2013. A imagem que mostra a ação do BME, atribuída a esse evento, foi retirada de uma reportagem sobre um protesto de estudantes, que ocorreu em 2 de junho de 2011, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
A manifestação dos professores, também exibida em outro trecho do vídeo compartilhado, que pedia a queda do ex-governador, não ocorreu em 2013 e sim em 15 de abril de 2014. A mensagem também diz que vários jornais noticiaram na época (2013) os problemas na Educação do Estado. Mas o trecho da matéria usado no vídeo fazia referência ao protesto dos estudantes.
Para chamar a atenção do espectador, o editor do vídeo incluiu outras imagens do dia 2 de junho de 2011 que não têm qualquer relação com os professores. A filmagem, que traz pessoas caídas no chão por causa de bombas de efeito moral, gente correndo e chorando por causa da ação da polícia e dos manifestantes é de um protesto de estudantes contra o aumento no preço da passagem.
A produção ainda traz um ônibus pegando fogo e atribui a ocorrência a ato dos professores. Mas a situação ocorreu, em 11 de janeiro de 2011, em outro protesto de estudantes contra o preço da passagem.
Para dizer que o problema na educação "sobrou até para os estudantes", é exibida também uma cena de um aluno  que protestava contra o aumento da passagem, em 2 de junho de 2011 , sendo contido pela PM. Nenhuma das imagens apresentadas se refere à suposta manifestação dos professores em 2013, como descrito ao longo do vídeo.

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