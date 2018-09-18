Vídeo pró-impeachment foi editado para parecer apoio a Bolsonaro

É falso o vídeo publicado no Facebook pela página "Bolsonaro Presidente Sudeste" que alega que um milhão de pessoas fizeram um "coro de arrepiar" na Esplanada dos Ministérios em defesa de Jair Bolsonaro, candidato à Presidência da República pelo PSL. A gravação original foi publicada no YouTube em 15 de março de 2015, em um ato pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).

Para tornar o vídeo original em conteúdo enganoso, foi inserido, no lugar do áudio da manifestação pró-impeachment, um outro, de uma multidão gritando palavras de apoio ao candidato do PSL, como "mito" e "presidente do Brasil".

A informação foi checada pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação envolveu profissionais de Gazeta Online, Estadão e Poder 360. Antes de ser publicada, a checagem foi submetida ao "crosscheck" de jornalistas da revista piauí, Folha de S. Paulo, O Povo, UOL, AFP, Jornal do Commercio e NSC.

Vídeo de protesto é de 2015, gravado em ato pró-impeachment e não tem qualquer relação com o candidato do PSL Crédito: Reprodução

Para encontrar o conteúdo original, o Comprova fez uma análise do vídeo. Em uma cena da gravação, aparece uma pessoa com um cartaz escrito "Fora Dilma" , bastante difundido durante os protestos contra o segundo governo da petista, entre 2015 e 2016.

A partir disso, foi realizada uma busca com as seguintes palavras-chaves: "fora" "dilma" "manifestação" "brasília". O vídeo original, postado na internet há três anos, aparece entre os resultados.

A gravação original foi publicada no YouTube por Mairon Oliveira, advogado e morador do Distrito Federal. Ao Comprova, ele confirmou a autoria do vídeo. "Isso foi em 2015 na manifestação 'Fora Dilma'. Não tem nada a ver com o Bolsonaro", disse.

Além disso, de acordo com reportagem da Folha de S. Paulo , publicada em 15 de março de 2015, a Polícia Militar do Distrito Federal estimou que a manifestação pelo impeachment reuniu 40 mil pessoas e não um milhão como diz a descrição do vídeo enganoso. Na contagem dos organizadores do protesto, na época, cerca de 100 mil foram à Esplanada dos Ministérios.