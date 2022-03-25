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De PE a SP

Vídeo: mulher tenta despachar botijão de gás em voo da Gol

"Isso é praticamente uma bomba. A senhora derruba um avião com um negócio desse", disse o funcionário da companhia aérea
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2022 às 06:30

Publicado em 25 de Março de 2022 às 06:30

 Uma mulher tentou despachar no Aeroporto Internacional do Recife um botijão de gás em um avião da GOL, com destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (23) e um vídeo de um funcionário interceptando a bagagem repercutiu nas redes sociais.
Na cena, o homem aparece abrindo um pacote e retirando de dentro dele um botijão de gás cinza. O funcionário deixa o objeto na esteira e diz para a mulher, que não aparece no vídeo: "Só estou mostrando que isso não pode ser despachado não. Isso é praticamente uma bomba. A senhora derruba um avião com um negócio desse". Ao fundo, é possível ouvir a mulher respondendo: "Nem vazio?". O homem então afirma que não pode embarcar com botijão de gás, nem vazio, nem cheio.
Em nota enviada à reportagem, a GOL confirmou o ocorrido no voo 1611. "O colaborador da companhia, em procedimento padrão de segurança, identificou que a bagagem possuía item perigoso e, de pronto, comunicou à cliente que o mesmo não poderia ser despachado, pois representaria um risco ao voo. Todo o procedimento transcorreu de forma tranquila e a cliente embarcou normalmente", disse a empresa área.
A GOL ainda afirmou que os funcionários são treinados para "evitar que qualquer tipo de item proibido seja embarcado" e que "atuam sempre com foco na segurança, valor número 1 da GOL."
"A companhia reforça que as regras de bagagem estão disponíveis para consulta e informação desde o momento da compra até o embarque, seja pelo site da companhia e demais canais de atendimento - físicos e online, ou mesmo pelos totens e equipe dos aeroportos", finaliza a nota.
A mulher não foi identificada.

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