Vídeo mostra como funciona a urna e o passo a passo para votar

Funcionários de cartório eleitoral em Vila Velha conferem as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) termina nesta sexta-feira (28) a preparação das urnas eletrônicas para o dia da votação em primeiro turno daqui a dois domingos, no dia 7 de outubro.

Nesta etapa, as 10.339 urnas que serão utilizadas no Estado, que já foram distribuídas para os 50 cartórios eleitorais do Espírito Santo, recebem o programa desenvolvido pela Justiça Eleitoral para as votações. Além disso, cada aparelho terá incluído na sua memória a lista dos eleitores específica para a seção em que o equipamento irá atuar e, ainda, a lista dos candidatos disponíveis para serem escolhidos no Espírito Santo.

A partir da próxima segunda-feira (1), essas urnas serão todas ligadas e checadas, uma a uma, para saber se estarão aptas para receber os votos. Já na sexta-feira (5) começam os testes para as 1.277 urnas reservas, que ficarão à disposição, caso algum equipamento dê algum tipo de defeito.

"Vale destacar que é impossível que durante estas checagens algum servidor possa tentar incluir votos nas urnas, já que elas ficam travadas e são programadas para receber votos apenas a partir das 8h da manhã do domingo, dia 7, quando começa a votação", afirma o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Danilo Marchiori.

No sábado (6), será realizado um sorteio na sede do TRE de três urnas que deverão ficar sob a guarda da Polícia Federal. A internet de todo o sistema da Justiça Eleitoral é retirada do ar até a segunda-feira (8) e os tribunais regionais e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passam a funcionar em uma rede privada, sem que os tribunais dos Estados tenham qualquer tipo de conexão entre si.

Ainda no sábado, as urnas sairão dos cartórios para serem distribuídas para os 1.643 locais de votação.

"É um sistema que centraliza tudo no TSE. Os tribunais regionais só conseguem enviar os dados. Eles não têm qualquer acesso às informações de apuração de votos, por exemplo, de outros Estados. Nós ficamos fora do ar para evitar invasões. Só para se ter uma ideia, nas eleições de 2014 foram mais de 400 mil tentativas de invasão no sistema da urna", explica Marchiori.

No domingo (7), dia da votação, vão atuar 35.572 mesários durante as eleições, com outros 9.825 colaboradores ajudando na logística do processo. Mais de seis mil policiais militares e civis estarão de serviço para garantir a segurança durante o pleito. Estão aptos a votar 2,7 milhões de capixabas, sendo que 45%, ou cerca de 1,2 milhão, já estão identificados pela biometria.