Vídeo de Haddad falando em subir rampa com Lula é de antes de definição de chapa

Um vídeo em que o presidenciável Fernando Haddad (PT) afirma que vai subir a rampa em 1º de janeiro com o ex-presidente Lula, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, foi tirado do contexto original para parecer uma promessa de campanha dele. A gravação, que tem sido amplamente compartilhada nas redes sociais, no WhatsApp e em sites nos últimos dias, foi gravada em agosto, antes de a candidatura de Lula ser indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Portanto, quando Haddad ainda era o vice na chapa petista.

a gravação no Twitter oficial de Lula, onde ele foi divulgado. Para chegar ao vídeo original, o Comprova pesquisou os termos "haddad", "rampa", "lula", "progressistas" e "justiça", palavras usadas pelo presidenciável, na busca do Google. Além de links recentes tratando a história, apareceram algumas notícias do dia em que ele foi gravado: 6 de agosto de 2018. O segundo passo foi buscarno Twitter oficial de Lula, onde ele foi divulgado.

Esta checagem foi produzida pelo projeto Comprova. Participaram de alguma das etapas da verificação jornalistas de O Povo, UOL, Jornal do Commercio, SBT, Folha de S. Paulo, Estadão e Gazeta Online. Você pode sugerir textos, imagens, áudios e vídeos sobre a eleição presidencial para que sejam checados. O WhatsApp do Comprova é 11 97795-0022.

Vídeo de Haddad falando em subir rampa com Lula é de antes de ex-presidente ser barrado no TSE Crédito: Reprodução

No vídeo compartilhado nos últimos dias, Haddad diz: "Fazer do Lula nosso presidente, subir a rampa com ele no dia 1° de janeiro, fazer o país resgatar a sua dignidade, sua esperança, seus sonhos, né?". Em algumas publicações no Instagram e no Facebook, ele é acompanhado por legendas que dizem que a fala é uma "promessa de campanha". O vídeo original, porém, tem 58 segundos, 25 a mais do que esse. O trecho suprimido daria indícios, a quem o assistisse, de que a declaração de Haddad fora feita em outro contexto.

"Acabamos de montar as coligações em torno da candidatura do Lula, já temos Pros e PCdoB conosco, PCO apoiando, chapa montada, vai a registro amanhã, aí nós vamos dia 15 levar pro TSE, e eu tenho certeza que o povo brasileiro vai estar cada vez mais engajado na campanha", diz Haddad antes de mencionar a rampa presidencial.

reconheceu a inelegibilidade de Lula em 31 de agosto, e Haddad só assumiu o posto no dia 11 de setembro. A fala, então, não configura uma promessa de campanha, mas uma "torcida" para que a candidatura de Lula fosse deferida, o que não aconteceu. Isso porque a gravação foi feita no dia 6 de agosto, dois dias após o PT definir a candidatura de Lula em convenção partidária. O TSE sóem 31 de agosto, e Haddad só assumiu o posto no dia 11 de setembro. A fala, então, não configura uma promessa de campanha, mas uma "torcida" para que a candidatura de Lula fosse deferida, o que não aconteceu.