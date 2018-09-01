Vídeo com Chitãozinho & Xororó foi alterado para apoio a Lula

Um videoclipe no qual diversos artistas cantam uma música  entrecortados por imagens do ex-presidente Lula  está sendo compartilhado como uma demonstração de apoio dos artistas ao candidato. O vídeo é uma montagem, não autorizada por nenhuma das partes envolvidas.

A Nossa Voz", foi lançado em 17 de agosto e faz parte de uma campanha da ONG Amigos do Bem. Ao Comprova, os responsáveis pelo projeto explicaram que vídeo foi idealizado pela dupla Chitãozinho & Xororó, e foi feito pela produtora Multivídeo. A ONG Amigos do Bem foi convidada para participar duas semanas antes do lançamento da campanha, que faria a doação dos direitos autorais para a organização. O clipe original, ", foi lançado em 17 de agosto e faz parte de uma campanha da ONG Amigos do Bem. Ao Comprova, os responsáveis pelo projeto explicaram que vídeo foi idealizado pela dupla Chitãozinho & Xororó, e foi feito pela produtora Multivídeo. A ONG Amigos do Bem foi convidada para participar duas semanas antes do lançamento da campanha, que faria a doação dos direitos autorais para a organização.

(11) 97795-0022. O conteúdo foi checado pelo projeto Comprova . Equipe com profissionais de Jornal do Commercio, revista piauí e Estadão verificaram as informações. Em seguida, profissionais de Folha de S. Paulo, UOL, O Povo e Gazeta Online fizeram o "crosscheck". Você pode sugerir informações para checagem por meio do WhatsApp:

Versão do vídeo "A Nossa Voz" com apoio a Lula é montagem Crédito: Reprodução

A Amigos do Bem, que trabalha com projetos sociais em áreas mais fragilizadas do país desde 1993 e tem 9 mil voluntários, explica que pouco se envolveu com a produção. Porém, colocou a condição de que o material não tivesse nenhum tipo de vínculo político. A música Nossa Voz é assinada por Xororó, Tonny, Kleber, Karol Conka, Projota, Negra Li e Rappin Hood. O clipe foi dirigido pelo próprio Xororó.

Tanto a Amigos do Bem quanto a campanha de Lula já confirmaram a adulteração no vídeo. Em sua nota oficial , a ONG esclarece que não possui "quaisquer interesses e vínculos políticos", e que foi "apenas a instituição escolhida para ser beneficiada com recursos gerados" pelas visualizações do clipe "Nossa Voz". A campanha de Lula confirmou que "o vídeo original não tem imagens do Lula, nem nada a ver com a sua campanha".