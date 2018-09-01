Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Vídeo com Chitãozinho & Xororó foi alterado para apoio a Lula
Comprova

Vídeo com Chitãozinho & Xororó foi alterado para apoio a Lula

Clipe da música 'A Nossa Voz' é campanha de uma ONG e não tem nada a ver com campanha do petista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 00:59

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 00:59

Um videoclipe no qual diversos artistas cantam uma música  entrecortados por imagens do ex-presidente Lula  está sendo compartilhado como uma demonstração de apoio dos artistas ao candidato. O vídeo é uma montagem, não autorizada por nenhuma das partes envolvidas.
O clipe original, "A Nossa Voz", foi lançado em 17 de agosto e faz parte de uma campanha da ONG Amigos do Bem. Ao Comprova, os responsáveis pelo projeto explicaram que vídeo foi idealizado pela dupla Chitãozinho & Xororó, e foi feito pela produtora Multivídeo. A ONG Amigos do Bem foi convidada para participar duas semanas antes do lançamento da campanha, que faria a doação dos direitos autorais para a organização.
O conteúdo foi checado pelo projeto Comprova. Equipe com profissionais de Jornal do Commercio, revista piauí e Estadão verificaram as informações. Em seguida, profissionais de Folha de S. Paulo, UOL, O Povo e Gazeta Online fizeram o "crosscheck". Você pode sugerir informações para checagem por meio do WhatsApp: (11) 97795-0022.
Versão do vídeo "A Nossa Voz" com apoio a Lula é montagem Crédito: Reprodução
A Amigos do Bem, que trabalha com projetos sociais em áreas mais fragilizadas do país desde 1993 e tem 9 mil voluntários, explica que pouco se envolveu com a produção. Porém, colocou a condição de que o material não tivesse nenhum tipo de vínculo político. A música Nossa Voz é assinada por Xororó, Tonny, Kleber, Karol Conka, Projota, Negra Li e Rappin Hood. O clipe foi dirigido pelo próprio Xororó.
Já a montagem insere no clipe original imagens do jingle oficial da campanha de Lula para as Eleições 2018, e se encerra com um trecho do discurso do ex-presidente em Monteiro, na Paraíba, na ocasião da Inauguração Popular da Transposição do Rio São Francisco, em 19 de março de 2017. As imagens são da transmissão ao vivo da TVT.
Tanto a Amigos do Bem quanto a campanha de Lula já confirmaram a adulteração no vídeo. Em sua nota oficial, a ONG esclarece que não possui "quaisquer interesses e vínculos políticos", e que foi "apenas a instituição escolhida para ser beneficiada com recursos gerados" pelas visualizações do clipe "Nossa Voz". A campanha de Lula confirmou que "o vídeo original não tem imagens do Lula, nem nada a ver com a sua campanha".
A postagem mais antiga do vídeo adulterado encontrada pela reportagem foi do dia 28 de agosto, mas desde então o mesmo arquivo foi publicado por outras contas no Facebook e YouTube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com Flamengo e Vasco, Vila Velha vai sediar Libertadores de Beach Soccer
Imagem de destaque
O pacote do governo Lula para tentar socorrer aéreas afetadas pela guerra no Irã
Imagem de destaque
Falta de água afeta moradores e comércios em Brejetuba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados