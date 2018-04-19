Viagra Master e Lavita Caps são proibidos pela Anvisa

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu fabricação, distribuição e comercialização do Viagra Master e Lavita Caps. Os produtos eram vendidos sem registro e com alegações terapêuticas de forma indevida. A Anvisa determinou ainda a interdição da empresa Bio Bonté Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

De acordo com a agência reguladora, o Viagra Master era comercializado pela internet com propagandas que atribuíam propriedades terapêuticas ao produto, como: "auxilia na prevenção e combate da impotência", "aumenta o desejo sexual", "aumento de fertilidade", dentre outras. Já o Lavita Caps, de fabricante desconhecido, fazia publicidade alegando benefícios, como: previne doenças cardíacas", "melhora a memória e a capacidade de aprendizagem", "combate a depressão, stress, enxaqueca e ansiedade". O Lavita Caps também é comercializado pela internet e não tem autorização para fazer alegações terapêuticas.

Os produtos foram proibidos e não podem ser fabricados, distribuídos ou comercializados em todo o território nacional. Todas as propagandas que atribuam propriedades terapêuticas de saúde ou funcionais aos produtos Viagra Master ou Lavita Caps estão suspensas.