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Viagra Master e Lavita Caps são proibidos pela Anvisa

Produtos eram comercializados sem registro e com alegações terapêuticas sem autorização

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 14:47
Crédito: Pixabay
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu fabricação, distribuição e comercialização do Viagra Master e Lavita Caps. Os produtos eram vendidos sem registro e com alegações terapêuticas de forma indevida. A Anvisa determinou ainda a interdição da empresa Bio Bonté Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.
De acordo com a agência reguladora, o Viagra Master era comercializado pela internet com propagandas que atribuíam propriedades terapêuticas ao produto, como: "auxilia na prevenção e combate da impotência", "aumenta o desejo sexual", "aumento de fertilidade", dentre outras. Já o Lavita Caps, de fabricante desconhecido, fazia publicidade alegando benefícios, como: previne doenças cardíacas", "melhora a memória e a capacidade de aprendizagem", "combate a depressão, stress, enxaqueca e ansiedade". O Lavita Caps também é comercializado pela internet e não tem autorização para fazer alegações terapêuticas.
Os produtos foram proibidos e não podem ser fabricados, distribuídos ou comercializados em todo o território nacional. Todas as propagandas que atribuam propriedades terapêuticas de saúde ou funcionais aos produtos Viagra Master ou Lavita Caps estão suspensas.
A interdição da Bio Bonté Indústria e Comércio foi decidida após inspeção realizada pela Vigilância Sanitária de Campinas  SP na empresa. Com a decisão fica suspensa a fabricação, comercialização e uso dos produtos fabricados pela empresa Bio Bonté Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

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