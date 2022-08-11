Vereadora retira microfone após Holiday acusar sindicatos de 'vagabundagem'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vereadora Juliana Cardoso (PT) retirou o microfone de seu colega, o vereador Fernando Holiday (Novo), após ele acusar sindicatos de promoverem a "vagabundagem" durante discurso na tribuna da Câmara Municipal, nesta quarta-feira (10), em São Paulo. Houve xingamentos e bate-boca entre os dois parlamentares.

"Os sindicatos surgem a partir da Revolução Industrial como uma auto-organização necessária para que os trabalhadores alcançassem melhores condições de trabalho. Mas surge espontaneamente, não no dever, na obrigação de uma organização, que obriga o trabalhador a lhes pagar", disse Holiday, referindo-se à contribuição sindical. Em 2017, a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional pôs fim à obrigatoriedade da cobrança da taxa.

"Portanto há uma distorção ao longo de décadas: o sindicato que aqui está não representa o trabalhador, representa a sua própria elite, a sua própria diretoria que vive de fazer nada e, portanto, vive da vagabundagem", completou.

Na sequência, a vereadora Juliana Cardoso solicitou a palavra ao presidente da Casa, Milton Leite (União-SP), que negou o pedido e autorizou a continuidade do discurso de Holiday.

"Não vou conceder a parte à oposição. Reservem-se à sua insignificância. Parlamentares do PT e do PSOL: ou sentem-se nos seus lugares ou vão para os seus gabinetes", gritou Holiday.

A parlamentar petista não gostou do termo "insignificância" e subiu à tribuna para protestar contra Holiday e, no meio do tumulto, tirou o microfone enquanto ele discursava.

"Insignificância de quê?", perguntou ela, aos gritos no ouvido de Holiday. "Você não vai chamar o servidor público de vagabundo. Não vai".

Holiday, por sua vez, pediu para que a vereadora voltasse para a sua "quadrilha" e acusou a petista de "agredi-lo" e "censurá-lo".

Nas redes sociais, o ex-integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) disse que irá protocolar uma representação contra a vereadora.

"Em 6 anos na Câmara Municipal, nunca havia visto uma atitude tão antidemocrática quanto a que a vereadora do PT teve ontem. Essa é a verdadeira face deles. Amantes de ditaduras. Censuradores. Por isso, estou protocolando uma representação na Corregedoria da CMSP", escreveu ele.

A vereadora Juliana Cardoso, por sua vez, disse que Holiday tem uma "estratégia machista para se promover nas redes sociais".